Юношеская команда спортшколы «Уфы» сыграла вничью с «Енисеем»

В матч «Уфа» - «Енисей» (Красноярск) победителей не было, игра закончилась со счетом 1:1. Для уфимцев это был первый гол в турнире. В третьем туре наша команда встретится с московским «Спартаком».



Результаты 2-го тура:

«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Томь» (Томь) – 0:0;

«Краснодар» (Краснодар) - «Чертаново» (Москва - 3:0;

«Спартак» (Москва) – «Академия-Ротор» (Волгоград) – 3:0;

«Енисей» (Красноярск) – «Уфа» (Уфа) – 1:1;

«УОР-5» (Московская область) - «Анжи» (Махачкала) 3:1;

СДЮСШОР "Зенит" (Санкт-Петербург) - «Тюмень» (Тюмень) 6:0;

«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) - 0:0;

«Текстильщик» (Иваново) – «Академия Рамзан» (Грозный) – 0:0.



Сегодня, 29 июня, на турнире - выходной, матчи 3-го тура состоятся в пятницу 30 июня.