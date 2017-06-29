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Юношеская команда спортшколы «Уфы» сыграла вничью с «Енисеем»

29 июня 2017, 14:06
28 июня в Уфе прошел второй тур финала первенства России среди команд спортшкол (2000 г.р.)

В Уфе завершился второй тур первенства страны среди юношеских команд спортивных школ страны, в нем участвуют 20 команд, в том числе и команда спортшколы ФК «Уфа».

В матч «Уфа» - «Енисей» (Красноярск) победителей не было, игра закончилась со счетом 1:1. Для уфимцев это был первый гол в турнире. В третьем туре наша команда встретится с московским «Спартаком».

Результаты 2-го тура:
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Томь» (Томь) – 0:0;
«Краснодар» (Краснодар) - «Чертаново» (Москва - 3:0;
«Спартак» (Москва) – «Академия-Ротор» (Волгоград) – 3:0;
«Енисей» (Красноярск) – «Уфа» (Уфа) – 1:1;
«УОР-5» (Московская область) - «Анжи» (Махачкала) 3:1;
СДЮСШОР "Зенит" (Санкт-Петербург) - «Тюмень» (Тюмень) 6:0;
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва) - 0:0;
«Текстильщик» (Иваново) – «Академия Рамзан» (Грозный) – 0:0.

Сегодня, 29 июня, на турнире - выходной, матчи 3-го тура состоятся в пятницу 30 июня.

Расписание 3 тура – 30 июня (пятница) (время местное)


Стадион «Нефтяник»
10:00 «Чертаново» (Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток);
12:00 ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» (Краснодар);
14:00 «Академия» (Тольятти) – «Енисей» (Красноярск);
16:00 «Уфа» (Уфа) - «Спартак» (Москва);


Стадион «Динамо»
10:00 «Анжи» – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург);
12:00 ЦСКА Москва – «УОР-5» (Московская Область);
14:00 «Динамо» (Москва) - «Текстильщик» (Иваново);
16:00 «Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань).

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