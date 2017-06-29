Рубль остается в зоне риска

В случае, если США, в очередной раз, рапортуют о росте числа буровых нефтяных установок, нефть будет двигаться к ценовым минимумам. По мере развития этих событий, отечественная валюта окажется под давлением и скорее всего уровень в 60 рублей за доллар будет пробит.