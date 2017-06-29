Рубль остается в зоне риска

- В последнюю неделю месяца активность на валютном рынке возрастёт.
В начале недели, дважды, выступит президент ЕЦБ М. Драги, а в конце – выходят данные по ВВП в Канаде и Великобритании, данные по безработице Германии и индекс потребительских цен по Японии. Помимо этого, ожидаем речь главы банка Англии Марка Карни и выступления председателя ФРС США Джанет Йелен.
Основная валютная пара - евро/доллар консолидируется ниже уровня сопротивления 1,1200. Многие осцилляторы говорят о перекупленности данной пары и рекомендует ее продажу, графический анализ также говорит о возможном падении до уровня 1.1100.
Говоря о валютной паре доллар/йена, технический анализ говорит о том, что быки попытаются достигнуть уровня 112.00, а после следует ожидать отката, который будет стремиться к уровню поддержки в 111.00
Что касается локального рынка, рубль после непрерывного роста в течение двух недель достиг пика на уровне 60.10 и ушел в откат. В данный момент валютная пара доллар/рубль торгуется на уровне 59.17. Скорее всего, на протяжении этой недели, данная пара будет торговаться в диапазоне 59.00 – 60.00.
В случае, если США, в очередной раз, рапортуют о росте числа буровых нефтяных установок, нефть будет двигаться к ценовым минимумам. По мере развития этих событий, отечественная валюта окажется под давлением и скорее всего уровень в 60 рублей за доллар будет пробит.
Пока нефть Brent не разовьет бычий импульс, потенциал дальнейшего восстановления рубля будет оставаться ограниченным.