Оба гадкие, хотя такие разные близнецы - снова в Уфе

Итак, начало третьей части, мне оно показалось немного скучным и затянутым. Втягиваешься по-настоящему ближе к середине истории. Немного расскажу, чтоб вы тоже понимали, в чем суть. Бывший преступник уже свыкся со своей новой, тихой и спокойной жизнью. Его больше не тянет, как это не удивительно, совершать разные гадости. Ему больше не интересен статус самого злостного негодяя. Он с удовольствием заботится о трех девочках, которых он удочерил. А еще он любит стройную рыжеволосую красотку - агента Люси. Она против злодеев и старается их намерения остановить!