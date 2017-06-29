Оба гадкие, хотя такие разные близнецы - снова в Уфе

Есть такие истории, к которым хочется возвращаться снова и снова. И они не скучны ни взрослым, ни детям. «Гадкий я» - история, где есть традиционно плохой герой, но он по задумке автора обязательно должен на выходе стать добрым, хорошим и няшным.
Вот как раз на это преображение, накануне официального выхода на экраны страны, в кинотеатре «Искра» собрались юные и не очень зрители. Благо, лето и каникулы, и можно делать, что хочется.
Пред премьерный показ в сети кинокомплексов «Планета Кино» это всегда лакмусовая бумажка. Как встретит искушенный зритель очередной киношедевр? С удовольствием или равнодушно? Чтобы проверить, я для этой цели взяла двух своих дочерей. Вот уж кто- кто, а они точно честны в своих реакциях на мультики. Для усидчивости двум активным барышням был приобретен попкорн и сладкая газированная вода.
Итак, начало третьей части, мне оно показалось немного скучным и затянутым. Втягиваешься по-настоящему ближе к середине истории. Немного расскажу, чтоб вы тоже понимали, в чем суть. Бывший преступник уже свыкся со своей новой, тихой и спокойной жизнью. Его больше не тянет, как это не удивительно, совершать разные гадости. Ему больше не интересен статус самого злостного негодяя. Он с удовольствием заботится о трех девочках, которых он удочерил. А еще он любит стройную рыжеволосую красотку - агента Люси. Она против злодеев и старается их намерения остановить!
Что касается миньонов, то эти забавные желтые человечки не покинули дом Грегори. Даже после того, как их хозяин избавился от статуса злодея, миньончики живут с Грегори. Они хлопочут по дому – моют, убирают, а на досуге поют и танцуют. Короче, жизнь без миньонов была бы не та! Их, кстати, в третьей части дозировано добавили. Они не перетягивают на себя «одеяло». Но там, где появляются, то по-настоящему смешно и в тему.
Одомашнят еще больше злодея и агента вовсе не дети, а увольнение. Несвоевременное, незапланированное – оно собьет с ног и загонит их обоих в тупик. Виноват в таком повороте судьбы злодей по имени Бальтазар. Звезда 80-х, он потеряв свою былую популярность, выбирает новую для себя роль – супер-злодея. Вот именно противостояние с ним и станет поводом для Грю доказать себе и всем вокруг, что он еще чего-то стоит.
Но и это еще не все – главное это то, что Грю вдруг узнает семейную тайну! У него есть брат-близнец. А у него в свою очередь есть мечта – он тоже хочет стать злодеем. Уф... Одни злодеи вокруг, а так хочется семейного уюта, заботы и нежности, ведь рядом растут три девочки, три умницы.
Для меня лично было интригой - назовут ли в конце девочки папой и мамой Грегори и Люси…? Конечно, в таких историях многое, если не все предсказуемо, но дети вокруг сидели, замерев и с открытыми ртами. Роль злодея – это явно полет для детской фантазии, по крайней мере, приключения героев вдохновили моих дочерей, и они наперебой обсуждали их.
Конечно, в конце концов, все будет хорошо. Девочки получат полноценную семью – маму, папу, да еще и дядю. Без работы Грю и Люси дома не засидятся. Зло ведь процветает, а значит некогда скучать в уютных стенах.
Мульт «Гадкий я» идет полтора часа, но, если честно, смотрится на одном дыхании. История динамичная. Сюжет хороший – продвигаемые семейные ценности, мне как матери и жене, очень пришлись по душе. Так что рекомендую сходить на «Гадкий Я 3» со своими отпрысками и посмеяться от души в одном из залов сети кинокомплексов сети «Планета Кино».