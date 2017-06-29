Как прошло второе заседание в суде по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Башкирский арбитраж во вторник, 27 июня, начал рассматривать по существу иск «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии к АФК «Система» и ее «дочке» - «Система-инвест». На заседании истцы подробно разъяснили, почему они взыскивают с бывшего собственника «Башнефти» 170 миллиардов убытка. Они считают, что «Система» не могла не знать о незаконности приватизации компании. А когда получила актив, «доила из него все что можно, не давая взамен ничего».
Как заявил в суде представитель «Роснефти», ответчики являлся незаконными владельцами и недобросовестными приобретателями акций «Башнефти». Это уже доказал московский арбитраж в ноябре 2014 года. Однако «Система», по словам представителя истца, знала это и раньше. Нарушения в порядке приватизации «Башнефти» были выявлены Счетной палатой РФ еще в 2003 году, а через два года сделки были признаны ничтожными. Аналогичные судебные разбирательства проходили в 2009 году, когда «Система» приобрела уже 73% акций башкирской компании. В те годы все обошлось благополучно для ответчика только потому, что в 2005 году было заключено мировое соглашение, а в 2009 был отказ от иска. Однако, как заявил вчера в суде представитель «Роснефти» эти факты не имеют значения.
- Факты заключения мирового соглашения в 2005 году и отказов от исков в 2009 году не имеют правового значения, - заявил адвокат «Роснефти». - Поскольку волеизъявлений сторон спора не достаточно для того, чтобы ничтожной сделке придать действительный характер. Отмена судебных актов в связи с волей сторон спора, направленной на его прекращение не придала юридической действительности ничтожным сделкам, указанные сделки так и остались ничтожными. Ответчики знали о том, что приобретали акции «Башнефти» по ничтожным сделкам. Доказательства того, что «Система» знала о незаконности своих приобретений, как считают в «Роснефти», также содержатся в годовых отчетах компании. С 2005 по 2013 годы в них указано, что ответчик анализирует и управляет рисками активов, которые приобрел. Аналогично, как заявил представитель «Роснефти», в «Системе» знали и об убытках, которые повлечет за собой реорганизация. И в этом плане они действовали умышленно, причинив в итоге убыток в 170 миллиардов рублей.
- Ответчики, реализуя права акционера, действовали умышленно и целенаправленно исключительно в своем интересе и в ущерб интересам «Башнефти», - заявил представитель «Роснефти». - Действия ответчиков были направлены на вывод финансовых средств и активов, блокирование участия законного акционера в уставном капитале ответчиков, в результате которых «Башнефти» причинены убытки.
Следует отметить, что позицию «Роснефти» в суде поддержал глава региона, а также общественники республики. Рустэм Хамитов в интервью каналу «Россия 24» заявил, что «республика должна вернуть в полном объёме то, что раньше по праву, по закону принадлежало ей».
- Думаю, возвращение того, что по праву принадлежало республике, будет воспринято в обществе позитивно. И эта поддержка людей ощущается, - отметил глава региона. - Во-вторых, – и это тоже важно, – на сегодняшний день идёт работа, инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по очищению бизнеса от коррупции. Сегодня часто говорят о чиновничестве, о коррупции в среде органов власти разных уровней. Но и бизнес-процессы должны быть открыты, прозрачны.
- С этих позиций сегодняшнее разбирательство в арбитражном суде Башкортостана тоже важно, - сказал Рустэм Хамитов. - Поэтому считаю, что республика является прямо заинтересованной стороной в том, чтобы справедливость восторжествовала.