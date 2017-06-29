Как прошло второе заседание в суде по иску «Роснефти» к АФК «Система»

- Факты заключения мирового соглашения в 2005 году и отказов от исков в 2009 году не имеют правового значения, - заявил адвокат «Роснефти». - Поскольку волеизъявлений сторон спора не достаточно для того, чтобы ничтожной сделке придать действительный характер. Отмена судебных актов в связи с волей сторон спора, направленной на его прекращение не придала юридической действительности ничтожным сделкам, указанные сделки так и остались ничтожными. Ответчики знали о том, что приобретали акции «Башнефти» по ничтожным сделкам. Доказательства того, что «Система» знала о незаконности своих приобретений, как считают в «Роснефти», также содержатся в годовых отчетах компании. С 2005 по 2013 годы в них указано, что ответчик анализирует и управляет рисками активов, которые приобрел. Аналогично, как заявил представитель «Роснефти», в «Системе» знали и об убытках, которые повлечет за собой реорганизация. И в этом плане они действовали умышленно, причинив в итоге убыток в 170 миллиардов рублей.