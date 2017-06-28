В минобрнауки объяснили, почему не лишили степени главу ЦИК Башкирии

- Рассмотрение данного вопроса не завершено в связи с тем, что по информации диссертационного совета в Минобрнауки, перенесена дата рассмотрения вопроса о лишении Валеева Хайдара Арслановича ученой степени доктора политических наук, так как он находится на стационарном лечении, - ответил в письме заместитель директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников минобранауки России С. Карунин. - По завершении рассмотрения указанного вопроса результаты будут доведены до общественности.