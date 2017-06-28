В минобрнауки объяснили, почему не лишили степени главу ЦИК Башкирии

Информационное агентство «Медиакорсеть» продолжает следить за историей с докторской диссертацией главы ЦИК Башкирии Хайдара Валеева. Напомним, 2 марта в Санкт-Петербургском государственном университете должно было состояться заседание диссертационного совета, главной темой которого был заявлен вопрос о лишении ученной степени доктора политических наук Хайдара Валеева. Ранее специалисты портала «dissernet» проанализировали научный труд главы ЦИК Башкирии и пришли к выводу, что 60% текста скопировано из работы бывшего главы администрации региона Ильдара Гимаева.
Как следует из ответа на наш мартовский запрос, Хайдар Валеев на заседание не явился, сославшись на болезнь, что подтверждалось справкой из медицинского учреждения. 21 июня мы вновь отправили запрос о предоставлении информации, на что сегодня получили ответ, что Хайдар Валеев «находится на стационарном лечении».
- Рассмотрение данного вопроса не завершено в связи с тем, что по информации диссертационного совета в Минобрнауки, перенесена дата рассмотрения вопроса о лишении Валеева Хайдара Арслановича ученой степени доктора политических наук, так как он находится на стационарном лечении, - ответил в письме заместитель директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников минобранауки России С. Карунин. - По завершении рассмотрения указанного вопроса результаты будут доведены до общественности.
Напомним, 27 июня по предложению ЦИК России Хайдар Валеев был переизбран главой Центризбиркома Башкирии на 5 лет, при этом он лично присутствовал в здании ЦИК во время голосования.