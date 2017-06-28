В Башкирии отправили в суд дело об убийстве четырехлетней давности

В Башкирии прокуратура направила в суд дело в отношении жителя Туймазинского района 34-летнего Сергея Закирова. Он обвиняется в совершении трех преступлений: в убийстве, краже и похищении паспорта, сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, все произошло летним днем в днем в августе 2013 года. Закиров согласился подвезти незнакомую девушку, которая остановила попутный автотранспорт, чтобы доехать в поликлинику города Туймазы.
По дороге мужчина свернул в безлюдное место и потребовал от девушки, чтобы она занялась с ним любовью. Она отказалась и стала звать на помощь. Тогда мужчина избил ее отрезком металлической трубы и ударил ножом.
- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления, - сообщили в прокуратуре. - Обвиняемый спрятал труп жертвы в лесу. Он также похитил сумочку, в которой находились деньги и официальные документы потерпевшей.
Мама девушки стала ее искать и сообщила о пропаже дочери в полицию. Ее тело нашли почти через месяц. А убийцу удалось найти спустя два года.
- При допросе подозреваемый сознался следователям в содеянном и написал явку с повинной, - добавили в прокуратуре. - Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.