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В Башкирии отправили в суд дело об убийстве четырехлетней давности

28 июня 2017, 09:06
Мужчина убил 19-летнюю девушку после того, как она отказалась вступить с ним в половую связь.

В Башкирии прокуратура направила в суд дело в отношении жителя Туймазинского района 34-летнего Сергея Закирова. Он обвиняется в совершении трех преступлений: в убийстве, краже и похищении паспорта, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, все произошло летним днем в днем в августе 2013 года. Закиров согласился подвезти незнакомую девушку, которая остановила попутный автотранспорт, чтобы доехать в поликлинику города Туймазы.

По дороге мужчина свернул в безлюдное место и потребовал от девушки, чтобы она занялась с ним любовью. Она отказалась и стала звать на помощь. Тогда мужчина избил ее отрезком металлической трубы и ударил ножом.

- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления, - сообщили в прокуратуре. - Обвиняемый спрятал труп жертвы в лесу. Он также похитил сумочку, в которой находились деньги и официальные документы потерпевшей.

Мама девушки стала ее искать и сообщила о пропаже дочери в полицию. Ее тело нашли почти через месяц. А убийцу удалось найти спустя два года.

- При допросе подозреваемый сознался следователям в содеянном и написал явку с повинной, - добавили в прокуратуре. - Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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