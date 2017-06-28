Сертификаты на обучение вождению получили выпускники-медалисты Ростова

Напомним, общегородской выпускной бал прошел в Ростове в ночь на вторник. На набережной реки Дон развернулось грандиозное представление, в котором приняли участие известный рэпер L’Onе и творческие коллективы города. Также на набережной работали тематические интерактивные площадки.