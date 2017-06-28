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Сертификаты на обучение вождению получили выпускники-медалисты Ростова

28 июня 2017, 09:40
Выпускники Ростова-на-Дону, окончившие школу с медалью, смогут бесплатно получить водительские права, сообщила RostovGazeta.

«Сертификаты на прохождение курсов вождения получили бывшие школьники, удостоившиеся медали «За особые успехи выпускнику Дона»», - сообщает корреспондент RostovGazeta.

Именные сертификаты на обучение в автошколе получили 200 выпускников Ростова на балу в честь окончания школы. Еще 652 человека получили медали «За особые успехи в обучении».

«Всего в донской столице стены средней школы покинули 3.7 тысячи учеников. Около 17% из них показали отличные успехи в учебе и общественной деятельности», - отметил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Напомним, общегородской выпускной бал прошел в Ростове в ночь на вторник. На набережной реки Дон развернулось грандиозное представление, в котором приняли участие известный рэпер L’Onе и творческие коллективы города. Также на набережной работали тематические интерактивные площадки.

На городской выпускной бал в Ростове пришли порядка 10 тысяч человек.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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