Хакерская атака не привела к серьезным последствиям - «Роснефть»

Вчера «Роснефть» также сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. При этом нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам зафиксировано не было.