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Хакерская атака не привела к серьезным последствиям - «Роснефть»

28 июня 2017, 11:09
В компании прокомментировали вчерашнюю атаку вирусом.

В компании «Роснефть» прокомментировали хакерскую атаку вирусом-вымогателем на компьютеры компании.

- Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что Компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены, - сообщили в «Роснефти». - Распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов хакерской атаки и вместе с ними нести ответственность.

Таким образом «Башнефть», входящая в состав компании, также продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя вчера, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Атака началась около 13.00 уфимского времени.

Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry, передает РИА Новости.

Вчера «Роснефть» также сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. При этом нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам зафиксировано не было.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что в республике хакерская атака не привела к серьезным последствиям.

- У нас на предприятиях республики штатная ситуация, всё работает нормально, - сказал он. - Предприятия никаким образом не ощущают на себе действия этих хакерских атак. Может быть, потому что на уровне «Роснефти» были предприняты превентивные меры.

Сегодня РИА Новости рассказало о том, как обезопаситься от вируса.

Российский технологический инвестор, эксперт в IT-области Денис Черкасов сообщил агентству, что одним из наиболее надежных методов защиты от вирусов являются правильные действия сотрудников компании, а именно - игнорирование подозрительных писем и особенно просьб перейти по ссылкам.

- В противном случае, вирус может расти, как снежный ком, благодаря таким «безобидным» действиям, - подчеркнул Черкасов.

Поэтому, по его словам, продумывая тактику защиты бизнеса, в первую очередь, необходимо проводить тренинги по простым правилам кибербезопасности для коллектива.

Во-вторых, даже самые современные системы защиты нуждаются в регулярном обновлении, для того чтобы не попасть под удар нового вирусного ПО.

В-третьих, необходимы системы контроля целостности систем, чтобы быть в состоянии обнаружить распространение вируса в компьютерной сети до того, как он начал свое вредоносное действие.

«Лаборатория Касперского» также рекомендует своим пользователям для обеспечения безопасности убедиться, что защитное решение включено и использует актуальные вирусные базы, надо удостовериться, что оно подключено к облачной системе KSN и активирован мониторинг системы (System Watcher).

- В качестве дополнительной меры с помощью функции AppLocker можно запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals, - посоветовали в компании.

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