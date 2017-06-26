Доступные вакансии и самые высокие зарплаты в Уфе в 2017 году

Город практически не пострадал от массовых увольнений. Во втором квартале 2017 года безработными в столице Башкирии числится 5931 человек.
Вакансии на рынке труда
По данным поисковика вакансий Jobsora, в Уфе доступно около 47 тысяч предложений от работодателей со средней зарплатой в 27000 рублей. Но в городе есть и специалисты, для которых зарплата от 1 тыс. у.е. — это норма. А таких профессий немало, особенно на производстве.
Независимая статистика демонстрирует, что на одного безработного в городе приходится 8 вакансий различного профиля. Служба занятости зарегистрировала напряженность на уровне 0,64, однако набор персонала с ее участием проводят в основном крупные компании и госструктуры.
Высокий спрос на сотрудников
Наибольшую активность по набору персонала показывают:
предприятия торговли — более 7000 вакансий;
производственный сектор — около 5000;
складские и логистические компании — около 3400;
сектор информационных технологий — более 2500;
транспортное направление, автосервисы — более 2000 предложений.
Строительная компания «Альянс», по данным Jobsora, возглавила список работодателей в июне 2017 года. Компания «Весна» ищет менеджеров по рекламе, продажам, работе с персоналом, а также юристов, экономистов, бухгалтеров, секретарей, делопроизводителей и пр. Мобильный ритейлер «Билайн» расширяет присутствие по городу, предлагая жителям около 200 вакансий для специалистов сферы продаж и обслуживания.
Самые высокие зарплаты
В Уфе кандидат с опытом может получать в 2 раза больше, чем среднестатистический житель страны: только по городу открыто около 1,5 тыс вакансий с зарплатой от тысячи долларов. Доход в 60000—70000 рублей получают:
квалифицированные токари;менеджеры по продажам;машинисты крана и манипулятора;водители грузового и пассажирского транспорта;инженеры АСУП, программисты и пр.
Основная масса высокооплачиваемых предложений в Уфе поступает от сферы IT, где требуются не только офисные сотрудники, но и работники на удаленную занятость. Трудиться на производстве придется в сменный график или пятидневную рабочую неделю. Водители строительной техники устраиваются на полный рабочий день или в режиме вахты.
Ожидания работодателей
В последние 2-3 года на рынке труда произошли существенные изменения. Основное из них — рост требований работодателей к новому персоналу. Владельцы бизнеса хотят видеть в коллективе универсальных, легко обучаемых профессионалов, готовых трудиться на результат, а не «отсиживать» положенные часы. Число штатных специалистов на окладе во многих компаниях снижается: их доходы все больше зависят от достижения плановых показателей.
Удержаться на плаву смогут лишь компании, проявляющие гибкость в управлении. Привычные схемы продаж больше не работают. В сфере торговли и услуг на первое место вышла цена — заработать сможет лишь тот, кто предложит самую низкую цену и обеспечит широкий входящий поток клиентов.
Чего ждать от 2018 года?
В 2018 году аналитики прогнозируют снижение числа вакансий для сотрудников низкой квалификации и молодежи без опыта на 3—5%. И наоборот, квалифицированные специалисты перспективных отраслей заметят растущий спрос на свои услуги, который в итоге должен отразиться на их заработной плате.
Рекрутеры станут подходить к набору персонала точечно и осторожно, выискивая на рынке труда кандидатов с полным совпадением заявленным требованиям, не гнушаясь переманивать их из других компаний. Подобный подход сведет к минимуму расходы на обучение и адаптацию сотрудников, так как экономику Уфы и страны в целом ждет еще один непростой год.