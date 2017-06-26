Доступные вакансии и самые высокие зарплаты в Уфе в 2017 году

По данным поисковика вакансий Jobsora, в Уфе доступно около 47 тысяч предложений от работодателей со средней зарплатой в 27000 рублей. Но в городе есть и специалисты, для которых зарплата от 1 тыс. у.е. — это норма. А таких профессий немало, особенно на производстве.