А1 составила список рекомендаций по борьбе с рейдерским захватом бизнеса

В российской экономике, пережившей два кризиса после 2008 года, сложились традиционные способы сохранения активов, пишет Цешинский в своей колонке на Forbes.ru. Речь идет о пересмотре стратегии, программы затрат и повышении эффективности процессов производства. Но некоторые представители бизнеса и сегодня применяют нестандартные методы, такие как рейдерский захват собственности партнера.
Первый и один из главных признаков захвата – отказ предоставить информацию. В случае судебных разбирательств с нечестным партнером эта деятельность сократит доказательную базу. Суды затянутся на несколько лет, а компания за этот период перейдет к захватчику. Чтобы не допустить подобного, эксперт советует прописать в уставе компании право запрашивать информацию, процедуру созыва акционеров и выбора кандидатов в совет директоров. Директор со стороны партнера в таких вопросах не должен оказывать давления.
Второй признак проявляет себя непрозрачной структурой собственности и отсутствием консолидированной и аудированной отчетностей. Запутанная структура нечестным совладельцам бизнеса помогает заключать сделки внутри группы. Реальные доходы и расходы фирмы при этом не видны.
Еще один из частых способов обмана партнера – наличие у другого совладельца компании параллельного бизнеса и значительных оборотов с совместной фирмой. В подобной ситуации доходы перетекают во второе предприятие, а расходы несут все собственники. Чтобы избежать этого,
Цешинский предлагает заранее договариваться об автономной работе взаимосвязанных компаний либо объединять фирмы сразу.
Если компании предъявляют требования непонятные контрагенты, речь идет об активном захвате. Эксперт поясняет, что это обычно небольшие фирмы, с которыми ранее заключались сделки. Быстро проходят судебные разбирательства, где контрагент выступает как истец и выигрывает дело. Компания-ответчик не оказывает должного сопротивления и вскоре объявляет себя банкротом.
Цешинский упомянул еще об одном принципе, имеющем место в процедуре неконтролируемого банкротства – поручительстве за третьих лиц. Совместная компания становится поручителем фирмы партнера бизнесмена. Однако последний, будучи акционером совместной компании, не влияет на требования к этому предприятию. В итоге партнер может предъявить поручительство к совместной компании и обеспечить себе большую часть требований кредиторов в ходе банкротства. Процедура завершится в его пользу. Чтобы избежать подобного, во внутрифирменной документации рекомендуется закреплять право вето на получение залогов и поручительства.