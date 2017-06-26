А1 составила список рекомендаций по борьбе с рейдерским захватом бизнеса

Первый и один из главных признаков захвата – отказ предоставить информацию. В случае судебных разбирательств с нечестным партнером эта деятельность сократит доказательную базу. Суды затянутся на несколько лет, а компания за этот период перейдет к захватчику. Чтобы не допустить подобного, эксперт советует прописать в уставе компании право запрашивать информацию, процедуру созыва акционеров и выбора кандидатов в совет директоров. Директор со стороны партнера в таких вопросах не должен оказывать давления.