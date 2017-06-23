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В Башкирии виновному ужесточили наказание за смерть 10-летней девочки

23 июня 2017, 10:28
Также по вине подсудимого получила травмы сестра погибшей.

Верховный суд ужесточил меру наказания 31-летнему жителя Белебея Айрату Аминеву по представлению прокуратуры Альшеевского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Ранее обвиняемого приговорили к трем годам условного лишения свободы за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Аминев ехал из Давлеканово в Белебей на грузовике «Камаз». В селе Раевском он не остановился у пешеходного перехода и сбил двух сестер 10 и 16 лет, которые возвращались из школы. Младшая сестра скончалась на месте происшествия, старшую госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Верховный суд отменил условное наказание и приговорил водителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на два года.

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