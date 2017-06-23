В Башкирии виновному ужесточили наказание за смерть 10-летней девочки

Аминев ехал из Давлеканово в Белебей на грузовике «Камаз». В селе Раевском он не остановился у пешеходного перехода и сбил двух сестер 10 и 16 лет, которые возвращались из школы. Младшая сестра скончалась на месте происшествия, старшую госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.