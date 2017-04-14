В Башкирии дедушка с внуком попали в страшное ДТП по пути на рыбалку
Вчера, 16:07ПроисшествияФото: https://vk.com/str_za_rulem
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Легковушка выехала на встречную полосу и рыбаки вылетели от удара в кювет.
Сегодня утром, 28 мая, в Стерлитамаке при выезде из города столкнулись «ВАЗ-21099» и «Lada Kalina», сообщили в группе «Стерлитамак за рулем».
По предварительным данным, водитель на «ВАЗ-21099» выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой», в которой пожилой мужчина вместе с внуком ехал на рыбалку. От удара «Lada Kalina» вылетела в кювет, ее водитель получил травмы.
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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