В Башкирии дедушка с внуком попали в страшное ДТП по пути на рыбалку

Легковушка выехала на встречную полосу и рыбаки вылетели от удара в кювет.

Сегодня утром, 28 мая, в Стерлитамаке при выезде из города столкнулись «ВАЗ-21099» и «Lada Kalina», сообщили в группе «Стерлитамак за рулем».

По предварительным данным, водитель на «ВАЗ-21099» выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой», в которой пожилой мужчина вместе с внуком ехал на рыбалку. От удара «Lada Kalina» вылетела в кювет, ее водитель получил травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Материалы по теме