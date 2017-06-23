Утечка воды на платежах горожан не отразится – администрация Уфы

Вчера, 22 июня, на придомовой территории многоквартирного дома №92/3 по ул.Революционная произошла утечка воды, сообщили в администрации Уфы.
Как выяснилось, здесь был запланирован ремонт инженерных сетей перед тем, как заасфальтировать двор. Уже был огорожен участок и выкопан грунт, но изношенный трубопровод дал утечку до ремонта.
- Сейчас на месте работает аварийная бригада ООО «БашРТС», - сообщили в администрации Уфы. - В ближайшее время будет проведен весь необходимый комплекс ремонтных работ. Утечка на платежах жителей не отразится. Ситуация находится под контролем городских служб.