Пищевую соду БСК признали соответствующей международному стандарту FEMAS

Компания не только заботится о качестве выпускаемого продукта, но и вкладывает немалые средства в модернизацию и техническое перевооружение производства. В отделении очищенного бикарбоната натрия в ближайшее время планируется реализация проектов по установке новой фасовочной линии в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, также там установят интегрированную автоматическую линию по фасовке и упаковке гидрокарбоната натрия в картонные коробки массой 0,5 кг. Это приведет к улучшению товарного вида продукции и повышению ее конкурентоспособности.