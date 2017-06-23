Пищевую соду БСК признали соответствующей международному стандарту FEMAS

По результатам проверки предприятие подтвердило соответствие выпускаемой продукции европейским стандартам, сообщили в БСК.
Бикарбонат натрия широко применяется в пищевой промышленности. Соответствие стандарту FEMAS означает, что выпускаемая продукция соответствует критериям безопасности и качества европейского законодательства. Выдается сертификат на три года, но за это время система менеджмента безопасности кормовой продукции трижды проверяется на соответствие стандарту FEMAS, и проверку эту осуществляют сами европейцы.
Компания не только заботится о качестве выпускаемого продукта, но и вкладывает немалые средства в модернизацию и техническое перевооружение производства. В отделении очищенного бикарбоната натрия в ближайшее время планируется реализация проектов по установке новой фасовочной линии в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, также там установят интегрированную автоматическую линию по фасовке и упаковке гидрокарбоната натрия в картонные коробки массой 0,5 кг. Это приведет к улучшению товарного вида продукции и повышению ее конкурентоспособности.
Успешное прохождение аудита дает возможность Башкирской содовой компании расширить европейский рынок сбыта.