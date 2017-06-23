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Пищевую соду БСК признали соответствующей международному стандарту FEMAS

23 июня 2017, 13:00
В Башкирской содовой компании прошел аудит системы менеджмента безопасности кормовой продукции на соответствие требованиям международного стандарта FEMAS применительно к производству пищевой соды

По результатам проверки предприятие подтвердило соответствие выпускаемой продукции европейским стандартам, сообщили в БСК.

Бикарбонат натрия широко применяется в пищевой промышленности. Соответствие стандарту FEMAS означает, что выпускаемая продукция соответствует критериям безопасности и качества европейского законодательства. Выдается сертификат на три года, но за это время система менеджмента безопасности кормовой продукции трижды проверяется на соответствие стандарту FEMAS, и проверку эту осуществляют сами европейцы.

Компания не только заботится о качестве выпускаемого продукта, но и вкладывает немалые средства в модернизацию и техническое перевооружение производства. В отделении очищенного бикарбоната натрия в ближайшее время планируется реализация проектов по установке новой фасовочной линии в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, также там установят интегрированную автоматическую линию по фасовке и упаковке гидрокарбоната натрия в картонные коробки массой 0,5 кг. Это приведет к улучшению товарного вида продукции и повышению ее конкурентоспособности.

Успешное прохождение аудита дает возможность Башкирской содовой компании расширить европейский рынок сбыта.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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