Место, где ребенок не только играет, но и развивается

Все аттракционы и игрушки, собранные здесь со всего мира, обладают развивающим, обучающим и терапевтическим эффектом. Играя в «Йети», ребенок получает комплексное развитие. При этом он развивается благодаря интересным, вовлекающим и не ограничивающим фантазию играм, делая это с интересом и удовольствием.
Для детей до 6 лет в центре имеется собственное пространство. Оно огорожено, это что-то вроде «детского садика», с большим количеством игрушек и разнообразных развлечений. Горка, кукольные домики, игрушки и мебель для ролевых игр (магазин, кафе, кухня, прачечная, мастерская) – чего тут только нет! А еще есть огромная песочница! Только вместо обычного песка – бирюзовый кварцевый песок.
Порадуют юных посетителей качели «Совы-Няньки» – вперед-назад, вправо-влево и вокруг своей оси. А рядом балансир «Совы-Няньки» — изогнутая особым образом деревянная доска, которая помогает детям развивать вестибулярную систему и систему, отвечающую за распознавание положения тела в пространстве - проприоцептивную. Эти умные слова важны для нас, взрослых. А детям такое оборудование для сенсорной интеграции просто дарит яркие ощущения полёта и управления своим телом. Ух, как это здорово!
После можно смело нырнуть в сухой бассейн. Он наполнен маленькими мягкими шариками, они выполнены из гипоаллергенного материала. Их можно подбрасывать, кидать, ловить и просто мять. Все дети обожают это делать.
Для ребят старшего дошкольного и школьного возраста целых две площадки – активная и творческая зона. Двухъярусная полоса препятствий, многоэтажный вертикальный лабиринт, скалодром, горки, гамаки и самые разнообразные качели. Изюминка «Йети» - гигантский вязаный лабиринт. Его связали 42 уфимские мастерицы по проекту японского дизайнера. Можно лазить внутри, карабкаться, перебираться с уровня на уровень, прыгать, скатываться, как с горки и даже бегать по ней! Такой аттракцион здорово развивает крупную моторику.
Когда надоест бегать и прыгать, можно смело отправляться в творческую зону. Это огромное пространство с большим ассортиментом самых разных конструкторов. Строить можно не только на столе или на полу, но и втыкать конструктор в стены!
Да, но с 6 полных лет. С года до 5 лет малышу необходимо сопровождение взрослого, а вот по достижению 6 лет ребёнок может играть в «Йети» самостоятельно.
Родители могут быть совершенно спокойны за свое чадо. Во-первых, «Йети» - это центр закрытого типа: ребенок не сможет убежать за его пределы и его не заберет посторонний человек. Во-вторых, повсюду установлены камеры видеонаблюдения - родители могут понаблюдать за своим ребенком в комнате ожидания, где есть специальный экран. В-третьих, в каждой зоне работают инструкторы, которые всегда готовы помочь, рассказать, как пользоваться оборудованием и напомнить о мерах безопасности.
Что касается оборудования и игрушек – в «Йети» используют только гипоаллергенные, экологичные и сертифицированные материалы.
Не только можно, но и нужно. Такой праздник, несомненно, запомнится как имениннику, так и его юным гостям. Для детских праздников есть две специальные комнаты. Действуют три тарифа: можно просто забронировать зал и получить доступ ко всем аттракционам «Йети», а можно заказать пакет «максимум» с едой и развлекательной программой. Между прочим, угощения – пиццу и десерты – готовит настоящий итальянский шеф-повар Элио Капиелло, а за развлекательную часть программы отвечает мастерская детских праздников «Игого». Важное отличие этих праздников в том, что главные герои события не приглашенные аниматоры, а сами дети. Именно вокруг них закручивается вся история.
Детский центр развлечений «Йети» находится на 3 этаже ТРК «Семья», по адресу: Уфа, Проспект Октября, 34, 3 этаж.
Дети могут попасть в центр «Йети» с 10.00 утра до 20.00 вечера, игровая программа длится полтора часа.
Вот телефон, по которому вам любезно ответят на все интересующие вас вопросы: 8-909-349-17-47, а по номеру 8-961-365-90-44 вы можете заказать празднование дня рождения.
А за новостями и анонсами мероприятий в «Йети» удобнее всего следить на официальных страничках в соцсетях в Инстаграмм и Вконтакте.