Место, где ребенок не только играет, но и развивается

Не только можно, но и нужно. Такой праздник, несомненно, запомнится как имениннику, так и его юным гостям. Для детских праздников есть две специальные комнаты. Действуют три тарифа: можно просто забронировать зал и получить доступ ко всем аттракционам «Йети», а можно заказать пакет «максимум» с едой и развлекательной программой. Между прочим, угощения – пиццу и десерты – готовит настоящий итальянский шеф-повар Элио Капиелло, а за развлекательную часть программы отвечает мастерская детских праздников «Игого». Важное отличие этих праздников в том, что главные герои события не приглашенные аниматоры, а сами дети. Именно вокруг них закручивается вся история.