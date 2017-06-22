В Башкирии онлайн-регистрация прав на недвижимость стала доступнее

Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Салават, Кумертау, Мелеуз, Ишимбай, Белебей, Бирск, Белорецк, Учалы, Сибай и, конечно, Уфа и Стерлитамак – на сегодняшний день жители этих городов республики могут регистрировать права на недвижимость в электронном формате. Сделать это можно при покупке как строящегося, так и готового жилья, причем не важно – полностью за собственные средства или в ипотеку.
- Этот проект мы реализовали совместно с Росреестром. Главное его преимущество заключается в том, что теперь не нужно совершать многочисленные поездки по разным инстанциям. Процесс регистрации недвижимости занимает в два раза меньше времени - 2-3 рабочих дня вместо 7, - говорит Сергей Гуляков, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка. - Кроме того, каждый воспользовавшийся такой услугой при покупке готового жилья, получает дисконт в размере 0,5 процентов от кредитной ставки, при покупке строящегося – 0,7 процентов.
Проект стартовал в Республике Башкортостан в июле прошлого года. За это время услугой электронной регистрации прав на недвижимость воспользовалось почти 2 000 человек.
Операцию электронной регистрации прав на недвижимость выполняют сотрудники Сбербанка с использованием специального сервиса при покупке вторичного жилья, и представители застройщика – при покупке уже готовой квартиры. Электронный формат избавляет от необходимости обращения в удостоверяющий центр за подготовкой электронно-цифровых подписей для участников сделки (электронные документы должны быть подписаны электронной подписью тех лиц, которые бы подписали их в бумажном виде) – сервис самостоятельно и оперативно генерирует их. После проведенной регистрации документ (также подписанный усиленной квалифицированной подписью государственного регистратора), подтверждающий регистрацию, поступит на личную почту всех участников сделки.
С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка или по телефону 8-800-555555-0.