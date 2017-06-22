В Башкирии онлайн-регистрация прав на недвижимость стала доступнее

- Этот проект мы реализовали совместно с Росреестром. Главное его преимущество заключается в том, что теперь не нужно совершать многочисленные поездки по разным инстанциям. Процесс регистрации недвижимости занимает в два раза меньше времени - 2-3 рабочих дня вместо 7, - говорит Сергей Гуляков, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка. - Кроме того, каждый воспользовавшийся такой услугой при покупке готового жилья, получает дисконт в размере 0,5 процентов от кредитной ставки, при покупке строящегося – 0,7 процентов.