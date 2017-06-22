«Салават Юлаев» интересуется Александром Радуловым - СМИ

Александр Радулов провёл в составе уфимского «Салавата Юлаева» четыре сезона с 2008 по 2012 год, в 2011 году завоевал с командой кубок Гагарина. После чего уехал в НХЛ, где провёл несколько матчей за «Нэшвил», и вновь вернулся в Россию. С 2012 по 2016 год был на лидирующих позициях в московском ЦСКА, но несмотря на неплохие результаты, армейцы при Радулове так и не смогли взять кубок Гагарина.