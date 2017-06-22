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«Салават Юлаев» интересуется Александром Радуловым - СМИ

22 июня 2017, 16:22
В прошлом сезоне Радулов перебрался в НХЛ.

Уфимский «Салават Юлаев» интересуется Александром Радуловым, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник. По информации издания, Радулов, в прошлом сезоне защищавший цвета «Монреаля» в Национальной хоккейной лиги, до сих пор не подписал новый контракт. Уточняется, что «если игрок решится на возвращение в КХЛ, то на его контракт найдут дополнительные средства».

Александр Радулов провёл в составе уфимского «Салавата Юлаева» четыре сезона с 2008 по 2012 год, в 2011 году завоевал с командой кубок Гагарина. После чего уехал в НХЛ, где провёл несколько матчей за «Нэшвил», и вновь вернулся в Россию. С 2012 по 2016 год был на лидирующих позициях в московском ЦСКА, но несмотря на неплохие результаты, армейцы при Радулове так и не смогли взять кубок Гагарина.

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