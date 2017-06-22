Рустем Шайахметов: Лучше быть городским сумасшедшим, бьющим в набат

Но если вернемся к поправкам в Семейный кодекс, то ряд депутатов проявили принципиальную позицию. Например, фракция КПРФ приняла заключение, в котором указала необходимость запрета заключения браков детьми до 16 лет. Нельзя не отметить активную работу Рамиля Бигнова, во многом благодаря которой изменилась точка зрения прокуратуры, вследствие чего был внесен протест прокурора. Сыграли свою роль и общественные активисты, как например, Родительское Всероссийское Сопротивление, которые первые подняли тревогу и очень активно действовали в защиту детей. Особую роль сыграли наши СМИ, включая Ваше издание, ProUfu, «Эхо Москвы», которые очень активно писали и говорили на эту тему и не дали нашим чинушам замолчать эту проблему. Все это позволило нам найти оптимальное решение для нашей республики. И я благодарен всем, кто поддержал нас в защите интересов детей.