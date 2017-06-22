Рустем Шайахметов: Лучше быть городским сумасшедшим, бьющим в набат

Депутаты Госсобрания в минувший четверг, 15 июня, на своем пленарном заседании приняли решение, которое отныне запрещает местным органам власти регистрировать браки лиц, не достигших 16-летнего возраста. Комментируя решение своих коллег, спикер парламента Константин Толкачев заметил, что так называемый «законопроект о ранних браках» вызвал очень неоднозначную реакцию как среди населения республики, так и среди депутатов республиканского парламента.
- Работа над ним велась около полутора лет, и за это время мы неоднократно предпринимали попытки его усовершенствовать, -сказал тогда Константин Толкачев. - Высказывались предложения по повышению минимального брачного возраста, в то же время были и предложения по расширению перечня оснований для заключения раннего брака. Прийти к компромиссу, который устроил бы всех, не удалось. К тому же доминирующая часть населения отрицательно отнеслась к положениям данного законопроекта. Поэтому правильным будет прекратить дальнейшую работу над законопроектом.
В тот же день депутаты приняли закон, которые отменил ограничения на предоставление льгот по оплате содержания детей в детском саду. Напомним, что компенсации были отменены 30 января. Правительство региона тогда пролоббировало закон, по которому право на компенсацию сохранялось только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Эти нововведения вызвали большое возмущение у основной массы родителей республики.
Свою оценку принятым парламентом законам в интервью Медиакорсети дал председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов.
- Как оцениваете возврат льгот по оплате детских садов?
- Только положительно. Но к сожалению, согласно опубликованного закона, произошел не возврат льгот, а до 1 января 2019 года приостановлено действие норм, которые отменяют эти льготы.
Так, что основная борьба за льготы еще впереди, но я надеюсь на победу здравого смысла.
- На чем базируется Ваш оптимизм?
- Все зависит от воли народа. Поэтому, если наше общество выступит с консолидированной позицией в этом вопросе, то власть не сможет это просто так игнорировать.
Это примерно, как с браками с малолетними. В начале, пока общественный резонанс не достиг своего апогея, мнения наших граждан игнорировалось, но впоследствии позиция власти изменилась, и было принято взвешенное решение по установлению разумного возраста вступления в брак.
- Рустем Раисович, можно же сказать, что это победа?
- Принятие поправок в Семейный кодекс решило вопрос установления разумного возраста для вступления в брак, а также обеспечило правовую защиту наших детей от педофилов.
Поэтому это однозначная победа. Но не моя личная, или еще кого-то. Это победа здравого смысла. И в первую очередь победила прокуратура, прошедшая очень сложный путь. Которая, не смотря на жесткую критику, не встала в обиженную позу, а искала взаимоприемлемый компромисс, исходя в первую очередь из интересов подростков, попавших в трудную ситуацию.
Дело в том, что Семейный кодекс Башкортостана в нарушение федерального законодательства позволял вступать в брак детям с момента рождения, и естественно прокуратура не могла это проигнорировать, предприняв шаги по ужесточению закона. Только возраст предлагалось установить в 14 лет. Это и возмутило общество, которое поднялось на защиту наших детей.
И благодаря активной деятельности многих общественных активистов, журналистов, некоторых депутатов мы сумели донести мнение общества до власти.
- Но депутаты — это разве не власть?
- Власть. Но большинство депутатов голосуют не по велению сердца, а по указанию руководства и готовы проголосовать за любое решение. Это, конечно, печально.
Их особая гибкость была продемонстрирована при принятии указанных изменений в Семейный кодекс. Сначала депутаты обстоятельно объясняли, почему вступление в брак 14-летних подростков является благом, причем страстно защищая эту поправку. Меня особо удивило активное лоббирование ранних браков Уполномоченным по правам ребенка в Башкирии Миланой Скоробогатовой. Учитывая значимость этой должности, я ожидал иной позиции.
Потом, когда прокуратура предложила повысить возраст до 15 лет, депутатский корпус тут же поддержал изменения. А когда прокуратура внесла протест, единогласно проголосовали за запрет браков до 16 лет. Сплошной одобрямс. Фактически Госсобрание стало придатком исполнительной власти, не имеющим собственной позиции и это печально.
- Вы хотите сказать, что у нас плохие депутаты?
- Я знаю многих депутатов, абсолютное большинство из них - умные, порядочные люди. Но многие из них стали депутатами для решения своих личных проблем, включая бизнес-интересы, а проявление самостоятельной позиции может привести к конфликту с реальной властью, а это не входит в их планы. Кроме того, отсутствует реальный общественный контроль за деятельностью депутатов. Мало кто знает, как голосуют депутаты по злободневным проблемам. Это позволяет им игнорировать интересы общества.
Но если вернемся к поправкам в Семейный кодекс, то ряд депутатов проявили принципиальную позицию. Например, фракция КПРФ приняла заключение, в котором указала необходимость запрета заключения браков детьми до 16 лет. Нельзя не отметить активную работу Рамиля Бигнова, во многом благодаря которой изменилась точка зрения прокуратуры, вследствие чего был внесен протест прокурора. Сыграли свою роль и общественные активисты, как например, Родительское Всероссийское Сопротивление, которые первые подняли тревогу и очень активно действовали в защиту детей. Особую роль сыграли наши СМИ, включая Ваше издание, ProUfu, «Эхо Москвы», которые очень активно писали и говорили на эту тему и не дали нашим чинушам замолчать эту проблему. Все это позволило нам найти оптимальное решение для нашей республики. И я благодарен всем, кто поддержал нас в защите интересов детей.
Обществу необходимо быть более активным, уметь эффективно отстаивать свои интересы.
Самое главное - не бояться отстаивать свое мнение, если ты считаешь, что ты прав. Лучше быть городским сумасшедшим, бьющим в набат, чем плакаться в жилетку и говорить, ах какая у нас плохая власть. Власть не может быть идеальной, но если общество контролирует власть, требует от нее отчет, активно отстаивает свои права, то деятельность государства будет более эффективна и направлена в первую очередь на обеспечение интересов народа.