Рустэм Хамитов подписал указ о проведении Летних международных детских игр

Согласно документу, игры пройдут в столице Башкортостана в июне-июле 2019 года. Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований. Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат.