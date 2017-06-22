mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов подписал указ о проведении Летних международных детских игр

22 июня 2017, 18:22
В Уфе в 2019 году пройдут 53 Летние международные детские игры.

Согласно документу, игры пройдут в столице Башкортостана в июне-июле 2019 года. Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований. Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат.

Справка. Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на спортивных объектах столицы Башкирии.

Ранее Уфа принимала VI Зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта.

Уфа станет единственным городом в мире за всю историю Международных детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.

Материалы по теме
В Уфе проведут Международные детские игры- 2019Международные детские игры в Уфе прошли без происшествийУфа встречает VI Зимние международные детские игры
#Новости#Азат Гиззатуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48