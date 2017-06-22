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Президент Киргизии: Уфа уютный, зеленый и чистый город

22 июня 2017, 23:35
Сегодня в Уфу прибыл президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, который находится в России с государственным визитом.

Во время встречи делегации Башкирии и Киргизии глава республики Рустэм Хамитов отметил, что сегодня у нас есть интерес к сотрудничеству с кыргызскими партнёрами в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики.

В качестве примера он привел поставки в Кыргызстан биологических препаратов и комплексных удобрений компанией «БашИнком». Успешно на кыргызском направлении работает уфимское научно-производственное предприятие «Инпротех» – один из лидеров Приволжского нефтегазового энергетического строительного консорциума.

- Есть возможности поставок производимой в Башкортостане продукции машиностроения, в том числе автобусов, сельскохозяйственной техники. Ведутся переговоры по вопросу создания в Бишкеке оптово-распределительного центра,

- сказал Рустэм Хамитов. Тесно развиваются и культурные связи.

По словам президента Киргизии, он рад в очередной раз побывать в Уфе.

- Я здесь был во время саммита ШОС. Скажу честно, очень уютный, зелёный город. И какой-то родной – сразу успокаивает, даже навевает ностальгию. Видно, что есть порядок в городе, порядок в стране, чистота. Видно, что здесь живут очень работящие люди, смотрят за городом,

- отметил Алмазбек Атамбаев.

Он считает, что наши народы связывают тысячи лет общей истории, начиная с Алтайской цивилизации.

- Мы показываем всему миру, что мы – Алтайская цивилизация. Это Всемирные игры кочевников, но фактически там задавали тон представители алтайских народов: Башкортостан, Татарстан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, - сказал президент Киргизии. Помимо духовного родства по мнению Атамбаева надо укреплять и экономические связи и делать упор на те сферы экономики, где будет быстрая отдача.

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