Президент Киргизии: Уфа уютный, зеленый и чистый город

- Я здесь был во время саммита ШОС. Скажу честно, очень уютный, зелёный город. И какой-то родной – сразу успокаивает, даже навевает ностальгию. Видно, что есть порядок в городе, порядок в стране, чистота. Видно, что здесь живут очень работящие люди, смотрят за городом,