Чемпионат по футболу за кубок Alfa Future People пройдет в Нижнем Новгороде

Футбольный турнир состоится 8 июля 2017 года. В этот день на площадках сойдутся команды гостей фестиваля. В течение месяца любители электронной музыки и спорта могут оставить свои заявки на участие в официальных группах фестиваля. По итогам отборочного этапа в турнире примут участие несколько команд, которые и поборются за главный приз. Комментировать финальный матч будет самый знаменитый голос российского футбола – Виктор Гусев. На матче будут присутствовать Послы Нижнего Новгорода – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ведущий телеканала Матч ТВ Павел Занозин. Участников турнира поддержит Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России – волк Забивака, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, Посол Нижнего Новгорода – Дарья Шкурихина.