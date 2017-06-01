В УЖХ Октябрьского района Уфы нашли материалы с клеветой на общественников

- Приехали полицейские, я написал заявление в отношении неустановленного круга лиц, - рассказал Вадим Беляков в телефонном разговоре. - Распространять информацию, что я мошенник - выгодно самому УЖХ, в последнее время к нам обратилось около 1,5 тысяч жителей района с тем, чтобы сделать перерасчет платы за отопление, поток не иссякает. И если таким вот образом хотя бы трое из десяти откажутся от своих требований, то это уже пойдет на пользу УЖХ.