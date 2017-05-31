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Как в Башкирии детей учат электробезопасности

31 мая 2017, 06:58
Уфимские городские электросети ООО «Башкирэнерго» провели занятия по электробезопасности в 129 школах

АО «БЭСК» активно реализует комплекс мер, направленных на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности. За 2016-2017 учебный год специалистами ПО «Уфимские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» были проведены 186 внеурочных занятий по предупреждению электротравматизма в 129 общеобразовательных учреждениях Уфы и Уфимского района. Электросетевики в доступной форме разъяснили школьникам меры предосторожности вблизи энергообъектов и линий электропередачи, правила использования электроприборов в быту и многое другое.

Напомним, в сентябре 2016 года между Башкирской электросетевой компанией и министерством образования Башкирии было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере профилактики детского электротравматизма на 2016-2017 учебный год. В ее рамках специалисты производственных отделений ООО «Башкирэнерго» регулярно проводят занятия в общеобразовательных учреждениях городов и районов Башкирии. Также под эгидой АО «БЭСК» выпускаются тематические мультфильмы, проходят театрализованные представления для детей республики и специализированные акции.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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