Как в Башкирии детей учат электробезопасности

АО «БЭСК» активно реализует комплекс мер, направленных на сокращение детского травматизма на энергообъектах и повышение компетентности детей, родителей и педагогов в области электробезопасности. За 2016-2017 учебный год специалистами ПО «Уфимские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» были проведены 186 внеурочных занятий по предупреждению электротравматизма в 129 общеобразовательных учреждениях Уфы и Уфимского района. Электросетевики в доступной форме разъяснили школьникам меры предосторожности вблизи энергообъектов и линий электропередачи, правила использования электроприборов в быту и многое другое.
Напомним, в сентябре 2016 года между Башкирской электросетевой компанией и министерством образования Башкирии было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере профилактики детского электротравматизма на 2016-2017 учебный год. В ее рамках специалисты производственных отделений ООО «Башкирэнерго» регулярно проводят занятия в общеобразовательных учреждениях городов и районов Башкирии. Также под эгидой АО «БЭСК» выпускаются тематические мультфильмы, проходят театрализованные представления для детей республики и специализированные акции.