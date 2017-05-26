Старый друг лучше новых двух

Традиционная телефония независима от электроснабжения и беспроводных технологий, а, значит, не возникнет перебоев со связью во время перегрузок и аварий на электрических или мобильных сетях. Голосовые сигналы будут передаваться по телефонным линиям, через выделенное подключение, вне зависимости от того есть электричество или нет. В случае необходимости можно без препятствий вызвать аварийную службу, а бизнес будет свободен от материальных и репутационных рисков, связанных с потерей голосовой связи.