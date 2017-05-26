Старый друг лучше новых двух

Появление интернета, мобильной связи и альтернативных способов передачи данных потеснило традиционную телефонию. Как кажется на первый взгляд, так думает, подавляющее большинство людей, использующих мобильные телефоны и интернет каждый день дома и в офисе. Но так ли это?
Конечно, с момента изобретения телефона технологии шагнули далеко вперед: изменился не только внешний вид аппаратов, но и принципы передачи сигнала по телефонной сети. Однако, несмотря на активное развитие современных телекоммуникаций, проводная телефония по-прежнему остается основным средством общения: по статистике свыше половины звонков осуществляется при помощи обычного городского телефона. Ежедневно сотрудники различных служб и учреждений, государственных и частных предприятий совершают звонки по городу, республике, регионам России и за рубеж. По-прежнему многие компании, которым важно оставаться на связи с клиентом в режиме 24/7, выбирают проводной телефон или совмещают его с современными технологиями. Причин этому несколько.
Н - надежность
Традиционная телефония независима от электроснабжения и беспроводных технологий, а, значит, не возникнет перебоев со связью во время перегрузок и аварий на электрических или мобильных сетях. Голосовые сигналы будут передаваться по телефонным линиям, через выделенное подключение, вне зависимости от того есть электричество или нет. В случае необходимости можно без препятствий вызвать аварийную службу, а бизнес будет свободен от материальных и репутационных рисков, связанных с потерей голосовой связи.
К – качество
Общеизвестно, что при традиционной телефонии качество связи практически всегда находится на высоком уровне. Сейчас ПАО «Башинформсвязь» завершает работы по переводу аналоговых АТС на новое цифровое оборудование. Это значит, что с окончанием перехода на цифру помимо высокого качества местной, междугородной и международной связи телеком-оператор сможет оказывать физическим и юридическим лицам дополнительные услуги.
Д – доступность связи
Год от года телекоммуникации совершенствуются, в распоряжении операторов связи появляются новые мобильные технологии. Однако их внедрение требует времени и инвестиций, поэтому карта покрытия беспроводных сетей даже в крупных городах имеет «белые пятна». Что же говорить о населенных пунктах поменьше? Актуальные сведения говорят о доступности проводной связи для более чем в 75% домохозяйств Республики Башкортостан. В это число входят как крупные города, так и мелкие населенные пункты с численностью до 100 домов.
К тому же на качество и доступность связи помимо наличия вышек в конкретном регионе влияет фактическая скорость приема/передачи данных. Она в свою очередь зависит от типа и характеристик оборудования абонента, особенностей рельефа и метеорологических условий местности, а также количества абонентов с устройствами, работающими в той же соте.
Помимо перечисленных плюсов с помощью традиционной телефонии можно организовать доступ в Интернет по технологии ADSL со скоростью до 24 Мбит/сек, подключить свой офис к пульту вневедомственной охраны или выбрать для себя дополнительные услуги.
Когда-нибудь границы между традиционной и беспроводной телефонией окончательно сотрутся, пока же обычный стационарный телефон остается предпочтительным средством связи для тех, кто ценит надежность, качество и доступность связи.
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ПАО «Башинформсвязь» — один из телекоммуникационных операторов Башкортостана, представленный торговой маркой Bashtel. Компания предоставляет на территории региона полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, облачные технологии, корпоративные сети, дата-центры, хостинг. С 2011 года входит в структуру ПАО «Ростелеком».