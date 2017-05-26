Как в Стерлитамаке отметят День химика 27 мая

Благодаря Башкирской содовой компании Стерлитамак широко известен далеко за пределами Республики Башкортостан. Всем известную желто-оранжевую упаковку можно с легкостью встретить не только в России, но в разных уголках мира. Помимо пищевой соды, компания выпускает около ста наименований продукции. Занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия, ПВХ, кабельных пластикатов.
Башкирская содовая компания не только входит в число лидеров российского бизнеса, но и активно участвует в общественной жизни города. Как крупнейший налогоплательщик предприятие отчисляет значительные средства в бюджет и внебюджетные фонды разных уровней. В 2016 году сумма составила 8,7 миллиардов. Ежегодно около 100 миллионов рублей направляется и на благотворительные проекты для города, поддержку и развитие социально значимых объектов.
Традиционно День города совпадает с профессиональным праздником работников БСК – Днем химика. Стерлитамак – промышленный город и именно благодаря предприятиям большой химии он получил мощное экономическое развитие. В честь этого события компания дарит большую праздничную программу.
В этом году горожан ждет много интересного: днем в сквере у кинотеатра «Салават» пройдет выездная экспозиция Музея камня имени Ивана Скуина, а также состоится увлекательное научное шоу «Занимательная химия», в котором каждый желающий сможет принять участие. Вечером у ГДК начнется концерт: в Стерлитамак по приглашению БСК приедут «Градусы», «Винтаж», «Рок-Острова» и Ришат Тухватуллин. Завершится праздник грандиозным салютом.