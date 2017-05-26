Главные темы недели: заседание ОПЕК+ и протоколы FOMC

По мнению аналитика консультационного центра «Рошфор» Максима Саттарова, самое принципиальное решение о продлении уже принято и новостью в «день X» это не станет. Куда наиболее важной информацией сейчас являются количественные данные по ограничениям, а также будут ли входить новые страны в обновленный ОПЕК+, теперь уже ОПЕК+ 2.0 или, возможно, какие-то будут исключены. В случае если параметры новых договоренностей окажутся лучше текущих, то у нефти появится повод для продолжения роста. Иначе неизбежна будет коррекция, учитывая рост активности со стороны сланцевых компаний США.