Главные темы недели: заседание ОПЕК+ и протоколы FOMC

Если верить министрам энергетики России и Саудовской Аравии, то сделка будет пролонгирована не на 6 месяцев как планировалось ранее, а на последующие 9 месяцев.
По мнению аналитика консультационного центра «Рошфор» Максима Саттарова, самое принципиальное решение о продлении уже принято и новостью в «день X» это не станет. Куда наиболее важной информацией сейчас являются количественные данные по ограничениям, а также будут ли входить новые страны в обновленный ОПЕК+, теперь уже ОПЕК+ 2.0 или, возможно, какие-то будут исключены. В случае если параметры новых договоренностей окажутся лучше текущих, то у нефти появится повод для продолжения роста. Иначе неизбежна будет коррекция, учитывая рост активности со стороны сланцевых компаний США.
Технически нефть марки Brent торгуется в пределах январского диапазона, выше 50 дневной скользящей средней. Потенциал роста находится в пределах уровней 55 — 57 долларов за баррель. Ближайшая поддержка в районе 52,50, следующая на уровне 49 долларов за баррель.
- Еще одной важной темой недели являются публикация протоколов FOMC. Инвесторы продолжают активно отслеживать все данные, которые могут указать на дальнейшее повышение процентной ставки по федеральным фондам США,
- считает Максим Саттаров.
В частности, отчет FOMC может более детально прояснить ситуацию на этот счет. Особенно это актуально в условиях публикации негативной статистики по ИПЦ, который снизился до 2,2%, объему розничных продаж (+0,4% против +0,6%) и продажам нового жилья, которые упали на 11,4%. Стоит отметить, что при ухудшении статистики отдельные члены FOMC сохраняют уверенность в повышении процентной ставки. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил «реальную возможность» июньского ужесточения кредитно-денежной политики.
Американская валюта на протяжение последних двух недель снижалась, однако вчера подала первые признаки коррекции. Индекс доллара нашел поддержку в районе 96,70 пунктов, а сегодня котировка находится уже на уровне 97,20 пунктов. В случае если ожидания инвесторов оправдаются по поводу повышения процентной ставки в США, то коррекция доллара может усилиться. Рост американца возможен ко всем ключевым валютам G10.