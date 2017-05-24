Олимпийские чемпионы выступят на Alfa Future People

7-9 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль Alfa Future People. Этим летом организаторы фестиваля представят расширенную зону спорта, где каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах. В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2 000 гостей фестиваля.