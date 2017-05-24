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Олимпийские чемпионы выступят на Alfa Future People

24 мая 2017, 13:09
Впервые в зоне спорта фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People выступят чемпионы мира и призеры олимпийских игр по тяжелой атлетике.

Также, на фестивале пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и др.

7-9 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль Alfa Future People. Этим летом организаторы фестиваля представят расширенную зону спорта, где каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах. В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2 000 гостей фестиваля.

Особое внимание организаторы уделили силовым видам спорта. В общей сложности в зоне силовых видов спорта пройдут соревнования по семи видам, в которых будет задействовано более четырех тонн оборудования. С показательными выступлениями выступят 10 спортсменов – призеров мировых соревнований, среди которых 2 олимпийских чемпиона. На отдельно выстроенном соревновательном помосте участники смогут ощутить себя в мире профессионального спорта, выступая бок о бок со звездами большого спорта.

#Новости#Разиф Абдуллин#Спорт
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