Олимпийские чемпионы выступят на Alfa Future People

Также, на фестивале пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и др.
7-9 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль Alfa Future People. Этим летом организаторы фестиваля представят расширенную зону спорта, где каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах. В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2 000 гостей фестиваля.
Особое внимание организаторы уделили силовым видам спорта. В общей сложности в зоне силовых видов спорта пройдут соревнования по семи видам, в которых будет задействовано более четырех тонн оборудования. С показательными выступлениями выступят 10 спортсменов – призеров мировых соревнований, среди которых 2 олимпийских чемпиона. На отдельно выстроенном соревновательном помосте участники смогут ощутить себя в мире профессионального спорта, выступая бок о бок со звездами большого спорта.