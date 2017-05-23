Ирек Ялалов пообещал навести порядок в МУПах "своей жесткой рукой"

- Начальник ЖЭУ имеет шикарный кабинет, секретаря, - возмутился Ялалов. - Красиво жить не запретишь, но это все на деньги населения. Посмотрите на мебель наших руководителей, посмотрите, на каких машинах мы ездим! Я это не в воздух говорю, коллеги. Если сами не наведете порядок, сам своей жесткой рукой буду наводить порядок на ваших предприятиях.