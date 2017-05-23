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Posted 23 мая 2017, 05:13

Published 23 мая 2017, 05:13

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Ирек Ялалов пообещал навести порядок в МУПах "своей жесткой рукой"

23 мая 2017, 05:13
Сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил навести порядок во всех муниципальных предприятиях в плане расходования бюджетных средств. Если это не сделают ответственные чиновники, мэр пообещал навести порядок "своей жесткой рукой".

По мнению Ирека Ялалова, расход финансовых средства, которые поступают в МУПы из бюджета, надо контролировать жестче. Потому что, как показывает практика, они не всегда используются по назначению.

- Начальник ЖЭУ имеет шикарный кабинет, секретаря, - возмутился Ялалов. - Красиво жить не запретишь, но это все на деньги населения. Посмотрите на мебель наших руководителей, посмотрите, на каких машинах мы ездим! Я это не в воздух говорю, коллеги. Если сами не наведете порядок, сам своей жесткой рукой буду наводить порядок на ваших предприятиях.

Ялалов подчеркнул, что муниципалитет уже вложил серьезные финансовые средства в развитие муниципальных предприятий жизнеобеспечения. Поэтому сейчас они должны зарабатывать, повышая эффективность своей работы.

- По уровню финансирования муниципальных предприятий мы являемся лидерами в Российской Федерации, - заявил он. - Хватит, мы вас уже укрепили. Остальное только за счет эффективной работы.

#Наталья Кузнецова#Город#Новости#Уфа#МУП#Эффективность бюджетных расходов
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