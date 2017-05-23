Ирек Ялалов пообещал навести порядок в МУПах "своей жесткой рукой"

Posted 23 мая 2017, 05:13
Published 23 мая 2017, 05:13
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
По мнению Ирека Ялалова, расход финансовых средства, которые поступают в МУПы из бюджета, надо контролировать жестче. Потому что, как показывает практика, они не всегда используются по назначению.
- Начальник ЖЭУ имеет шикарный кабинет, секретаря, - возмутился Ялалов. - Красиво жить не запретишь, но это все на деньги населения. Посмотрите на мебель наших руководителей, посмотрите, на каких машинах мы ездим! Я это не в воздух говорю, коллеги. Если сами не наведете порядок, сам своей жесткой рукой буду наводить порядок на ваших предприятиях.
Ялалов подчеркнул, что муниципалитет уже вложил серьезные финансовые средства в развитие муниципальных предприятий жизнеобеспечения. Поэтому сейчас они должны зарабатывать, повышая эффективность своей работы.
- По уровню финансирования муниципальных предприятий мы являемся лидерами в Российской Федерации, - заявил он. - Хватит, мы вас уже укрепили. Остальное только за счет эффективной работы.