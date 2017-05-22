«ФИНАМ» представил в Уфе новые продукты и стратегию развития

Прошедшая пресс-конференция имела особое значение — топ-менеджмент АО «ФИНАМ» представил новые продукты, актуальные для самого широкого круга жителей Башкортостана, и в первую очередь для инвесторов, которые привыкли использовать в качестве основного инструмента банковский вклад. Компания делает ставку на предложения финансовых инструментов, понятных каждому человеку: это инвестиционные портфели, сервис повторения сделок, предложение услуг персонального консультирования, открытие индивидуальных инвестиционных счетов. В рамках данной политики на пресс-конференции были представлены новые инвестиционные стратегии, работающие с облигациями, — «Депозит+» и «Депозит+13%», а также другие готовые решения, которые практически не требуют от инвестора опыта инвестирования. Ряд этих продуктов доступен для использования на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), то есть инвестор может рассчитывать не только на доход от инвестирования при удачном для него движении рынка, но и получит гарантированный государством налоговый вычет в размере 13% на внесенную на ИИС сумму*.