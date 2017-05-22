«ФИНАМ» представил в Уфе новые продукты и стратегию развития

Перед гостями мероприятия выступили топ-менеджеры компании «ФИНАМ» и представитель Московской биржи Даниил Кораблев.
Компания «ФИНАМ» хорошо известна жителям республики — один из ведущих российских брокеров работает в Уфе 15 лет, более 10 лет назад открылся офис Представителя инвестиционной компании в г. Октябрьском.
Популярность компании в регионе обусловлена, прежде всего, ориентацией на массового инвестора. «Визитной карточкой» компании стала линейка продуктов, не требующих от клиента большого опыта инвестирования, высокотехнологичные решения для торговли, комфортная тарифная политика, адаптация «премиальных» услуг для массовой аудитории со снижением входного порога.
Прошедшая пресс-конференция имела особое значение — топ-менеджмент АО «ФИНАМ» представил новые продукты, актуальные для самого широкого круга жителей Башкортостана, и в первую очередь для инвесторов, которые привыкли использовать в качестве основного инструмента банковский вклад. Компания делает ставку на предложения финансовых инструментов, понятных каждому человеку: это инвестиционные портфели, сервис повторения сделок, предложение услуг персонального консультирования, открытие индивидуальных инвестиционных счетов. В рамках данной политики на пресс-конференции были представлены новые инвестиционные стратегии, работающие с облигациями, — «Депозит+» и «Депозит+13%», а также другие готовые решения, которые практически не требуют от инвестора опыта инвестирования. Ряд этих продуктов доступен для использования на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), то есть инвестор может рассчитывать не только на доход от инвестирования при удачном для него движении рынка, но и получит гарантированный государством налоговый вычет в размере 13% на внесенную на ИИС сумму*.
- В связи со снижением ведущими банками ставок по депозитам мы наблюдаем всплеск интереса к инструментам фондового рынка со стороны массового инвестора. Нам есть что предложить населению — это работа с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой. Но особый акцент мы делаем на продуктах, которые доступны любому человеку, не требуют навыков инвестирования, могут использоваться на индивидуальных инвестиционных счетах, что подразумевает получение налогового вычета. Ряд продуктов и услуг, которые были представлены на этой пресс-конференции, не имеют аналогов на российском рынке, — подчеркнул президент Группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков.
Помимо презентации новых продуктов, еще одним значимым событием мероприятия стало выступление представителя Московской биржи Даниила Кораблева. Гости пресс-конференции познакомились со взглядом эксперта на перспективы развития рынка финансовых услуг и экономики в Башкортостане, получили возможность обсудить в неформальной и доверительной атмосфере актуальные вопросы инвестирования.
- «ФИНАМ» видит свою миссию не только в предложении качественного продукта, но и в финансовом просвещении. Высокий уровень инвестиционной культуры — залог финансовой стабильности каждого отдельного человека и финансовой безопасности страны в целом. Компания развернула в Башкортостане масштабную работу по повышению финансовой грамотности: проводится множество семинаров — очных и дистанционных, мастер-классов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Уметь воспользоваться возможностями фондового рынка должен каждый житель республики, а мы, со своей стороны, готовы научить искусству инвестирования, — говорит Руслан Валиев, директор по продажам ООО «Финам-Уфа», Представителя АО «ФИНАМ» в Уфе.
Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ». Доходность не гарантируется.
Представитель АО «ФИНАМ» в г. Уфе — ООО «Финам-Уфа», ул. Цюрупы, д. 75, тел. +7 (347) 216-11-22.
* Владелец ИИС имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере денежных средств, внесенных им на ИИС в течение календарного года, либо в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС, либо вычет иного вида, предусмотренного ст. 219.1 НК РФ.