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Posted 21 мая 2017, 13:57

Published 21 мая 2017, 13:57

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

«Уфа» завершила сезон победой над «Уралом»

21 мая 2017, 13:57
«Уфа» обыграла «Урал» со счетом 1:0. Победный гол забил Кехинде Фатаи на 38-ой минуте матче.

Игра началась с опасной атаки хозяев поля. Уфимцы имели в первой половине игры больше моментов, чем гости. Что в итоге и сказалось на ходе игры. На 38 минуте матча после размашистой атаки Фатаи забил мяч в ворота "Урала". 1:0 - при таком счете команды ушли на перерыв.

И несмотря на все усилия гостей, счет на табло так и не изменился до конца встречи. "Уфа" завершила чемпионат победой над "Уралом". И в итоге заняла седьмое место в турнирной таблице, это лучший результат футбольного клуба в его истории.

После финального свистка судьи команда прошлась по стадиону и поблагодарила зрителей за поддержку.

#Спорт#Новости#ФК "Уфа"#Футбол
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