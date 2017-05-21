«Уфа» завершила сезон победой над «Уралом»

Posted 21 мая 2017, 13:57
Published 21 мая 2017, 13:57
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Игра началась с опасной атаки хозяев поля. Уфимцы имели в первой половине игры больше моментов, чем гости. Что в итоге и сказалось на ходе игры. На 38 минуте матча после размашистой атаки Фатаи забил мяч в ворота "Урала". 1:0 - при таком счете команды ушли на перерыв.
И несмотря на все усилия гостей, счет на табло так и не изменился до конца встречи. "Уфа" завершила чемпионат победой над "Уралом". И в итоге заняла седьмое место в турнирной таблице, это лучший результат футбольного клуба в его истории.
После финального свистка судьи команда прошлась по стадиону и поблагодарила зрителей за поддержку.