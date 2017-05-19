В Уфе в «Киномакс» «Пираты Карибского моря» выйдут на два дня раньше

В продолжении франшизы уже пообтрепавшийся капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним начал охоту его старый и несколько мёртвый недруг - капитан Салазар со своими призрачными пиратами. Ребята только-только выбрались из Дьявольского треугольника, и в их планы входит уничтожение всех пиратов, в том числе Джека. И прохвоста с дредами спасёт от смерти только трезубец Посейдона, который дарует своему хозяину полный контроль над морями.