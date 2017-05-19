В Уфе в «Киномакс» «Пираты Карибского моря» выйдут на два дня раньше

По всей стране премьера фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» запланирована на четверг, 25 мая. Но в Уфе кинотеатр «Киномакс» покажет долгожданное продолжение приключений капитана Джека Воробья уже во вторник, 23 мая. Показы стартуют в зале Luxe.
В продолжении франшизы уже пообтрепавшийся капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним начал охоту его старый и несколько мёртвый недруг - капитан Салазар со своими призрачными пиратами. Ребята только-только выбрались из Дьявольского треугольника, и в их планы входит уничтожение всех пиратов, в том числе Джека. И прохвоста с дредами спасёт от смерти только трезубец Посейдона, который дарует своему хозяину полный контроль над морями.
Предварительные продажи билетов на долгожданный блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» уже открыты на сайте. Сеансы пройдут 23 и 24 мая в зале Luxe, билеты стоят от 220 рублей.
В остальных форматах франшизу можно будет увидеть с 25 мая.