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В Уфе в «Киномакс» «Пираты Карибского моря» выйдут на два дня раньше

19 мая 2017, 08:54
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» можно увидеть уже 23 мая.

По всей стране премьера фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» запланирована на четверг, 25 мая. Но в Уфе кинотеатр «Киномакс» покажет долгожданное продолжение приключений капитана Джека Воробья уже во вторник, 23 мая. Показы стартуют в зале Luxe.

В продолжении франшизы уже пообтрепавшийся капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним начал охоту его старый и несколько мёртвый недруг - капитан Салазар со своими призрачными пиратами. Ребята только-только выбрались из Дьявольского треугольника, и в их планы входит уничтожение всех пиратов, в том числе Джека. И прохвоста с дредами спасёт от смерти только трезубец Посейдона, который дарует своему хозяину полный контроль над морями.

Предварительные продажи билетов на долгожданный блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» уже открыты на сайте. Сеансы пройдут 23 и 24 мая в зале Luxe, билеты стоят от 220 рублей.

В остальных форматах франшизу можно будет увидеть с 25 мая.

#Новости#Разиф Абдуллин#Культура
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