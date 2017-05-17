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Posted 17 мая 2017, 07:32

Published 17 мая 2017, 07:32

Modified 17 октября 2022, 19:03

Updated 17 октября 2022, 19:03

В Башкирии к мунициальным чиновникам предъявят более жесткие требования

17 мая 2017, 07:32
Они касаются борьбы с коррупцией и образовательного уровня.

Завтра, 18 мая, на очередном заседании Госсобрания депутаты рассмотрят два законопроекта, которые повышают требования к муниципальным служащим.

В первом чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ в сфере местного самоуправления в целях противодействия коррупции». Как пояснили в пресс -службе Госсобрания, документом устанавливается порядок представления главе региона гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядок проверки достоверности и полноты данных сведений. Также устанавливается порядок представления подобных сведений гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими такие должности.

– Это значимое решение, которое полностью соответствует антикоррупционной политике, проводимой на федеральном уровне. Необходимо знать источники доходов людей, занимающих столь ответственные должности, где они разместили свои активы: за границей или внутри страны. Надеюсь, депутаты примут по этому законопроекту рациональное решение,

– отметил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Завтра во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ в сфере муниципальной службы», который предусматривает уточнение требований по образованию для замещения должностей муниципальной службы. Законопроект предусматривает для замещения высших и главных должностей муниципальной службы наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.

– Считаю такое требование справедливым. Система высшего образования в нашей стране сегодня разделена на нескольких ступеней. Низшая из них, бакалавриат, предполагает четырехгодичное обучение. Для работы на ответственных должностях в сфере местного самоуправления этого недостаточно. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы уровень образования государственных и муниципальных служащих повышался, а не падал. Законопроект с подобными требованиями у нас разработан и в отношении государственных служащих, – прокомментировал Константин Толкачев.

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#Азат Гиззатуллин#Политика#Новости
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