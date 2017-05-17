В Башкирии к мунициальным чиновникам предъявят более жесткие требования

– Считаю такое требование справедливым. Система высшего образования в нашей стране сегодня разделена на нескольких ступеней. Низшая из них, бакалавриат, предполагает четырехгодичное обучение. Для работы на ответственных должностях в сфере местного самоуправления этого недостаточно. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы уровень образования государственных и муниципальных служащих повышался, а не падал. Законопроект с подобными требованиями у нас разработан и в отношении государственных служащих, – прокомментировал Константин Толкачев.