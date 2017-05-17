Международный бренд по тюнингу дорогих авто выходит на рынок Ставрополья

Posted 17 мая 2017, 05:05
Published 17 мая 2017, 05:05
Modified 17 октября 2022, 19:03
Updated 17 октября 2022, 19:03
Представители Top CarDesign в России рассчитывают, что интерес к тюнинг-ателье может появится не только у владельцев дорогих автомобилей Юга России и Северного Кавказа, но и у автомобилистов из Центральной части страны.
По информации, имеющейся у NewsTracker, на мероприятии, посвященном открытию ателье, гости смогут детально ознакомиться с несколькими уникальными автомобилями Porshe и Mercedes. А в качестве главного подарка гостям на открытии планируется выступление известной певицы Ани Лорак.