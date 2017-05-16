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Уфимцы выбирают квартиры в чистовой отделке

16 мая 2017, 04:03
Новоселы заедут в квартиру с ремонтом «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.

Уфа активно застраивается. Приблизить долгожданное новоселье, существенно сократить сроки ремонта и снизить его стоимость помогают сами застройщики. Благодаря чистовой отделке, которая сегодня пользуется большой популярностью у покупателей, въехать в новую квартиру можно сразу после получения ключей.

В жилом комплексе «Зеленая роща», который строит Группа Компаний «Госстрой», все квартиры сдаются в чистовой евроотделке высокого качества. Новоселы заедут в квартиру с ремонтом «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.

ЖК «Зеленая роща» является частью комфорт-квартала «Московский» — одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Дома здесь строятся из красного керамического кирпича – одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. Здесь все создано для комфорта и удобства жителей: бесшумные скоростные лифты, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки и, конечно, благоустроенная придомовая территория.

Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно от 1 млн. 620 тыс. руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющееся жилье на новую комфортную квартиру в чистовой евроотделке.

По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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