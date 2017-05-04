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Posted 4 мая 2017, 09:32

Published 4 мая 2017, 09:32

Modified 17 октября 2022, 19:00

Updated 17 октября 2022, 19:00

Глава СК Башкирии взял на личный контроль дело о пропаже школьницы

4 мая 2017, 09:32
Уголовное дело возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса «убийство».

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после сообщения об исчезновении девятилетней девочки в Белорецке.

- С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении СК по РБ

Дело возбуждено по статье 105 уголовного кодекса (убийство). Расследование взял на контроль глава ведомства в Башкирии Григорий Житенёв.

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#Происшествия#Новости#Башкирия#Убийство
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