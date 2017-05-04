Глава СК Башкирии взял на личный контроль дело о пропаже школьницы

Posted 4 мая 2017, 09:32
Published 4 мая 2017, 09:32
Modified 17 октября 2022, 19:00
Updated 17 октября 2022, 19:00
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после сообщения об исчезновении девятилетней девочки в Белорецке.
- С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении СК по РБ
Дело возбуждено по статье 105 уголовного кодекса (убийство). Расследование взял на контроль глава ведомства в Башкирии Григорий Житенёв.