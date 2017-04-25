Захар Арзамасцев остаётся в «Салавате Юлаеве»

Posted 25 апреля 2017, 08:28
Published 25 апреля 2017, 08:28
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Защитник Захар Арзамасцев подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
- Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение хоккейного клуба «Салават Юлаев». Новый контракт с «юлаевцами» будет рассчитан до 2019 года, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Арзамасцев провёл в Уфе последние два года, выходил на лёд в 140 матчах, в которых набрал 35 очков, коэффициент полезности игрока +10.