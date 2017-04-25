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Posted 25 апреля 2017, 08:28

Published 25 апреля 2017, 08:28

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Захар Арзамасцев остаётся в «Салавате Юлаеве»

25 апреля 2017, 08:28
Защитник подписал новый контракт с клубом.

Защитник Захар Арзамасцев подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

- Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение хоккейного клуба «Салават Юлаев». Новый контракт с «юлаевцами» будет рассчитан до 2019 года, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Арзамасцев провёл в Уфе последние два года, выходил на лёд в 140 матчах, в которых набрал 35 очков, коэффициент полезности игрока +10.

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