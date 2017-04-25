Мэр Уфы Ирек Ялалов напомнил о критике за обилие комаров в городе

В ведомстве утверждают, что начали подготовку еще в феврале.
В этом году в Уфе от комаров будет обработано 153 водных объекта и 340 га подтопляемых территорий. Об этом сообщила сегодня на оперативке в мэрии Уфы замруководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.
По ее словам, подготовку к обработке от комаров начали еще в феврале совместно с минздравом региона и центром дезинфекции.
Мэр Уфы Ирек Ялалов, комментируя доклад замруководителя Роспотребнадзора РБ, напомнил, что отвечает за эту проблему минздрав республики.
- В прошлом году очень много критики вылилось в отношении вашего покорного слуги, - отметил он, обращаясь к журналистам. - Но у нас в российском государстве каждый отвечает за свое направление.