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Как заехать в квартиру в новостройке сразу после получения ключей

24 апреля 2017, 04:00
Квартиры в чистовой отделке по выгодным ценам.

Купить комфортную квартиру в современной новостройке и переехать в нее сразу после сдачи дома - без преувеличения это желание каждого, кто стал счастливым обладателем новеньких квадратных метров. Однако из-за предстоящего ремонта долгожданное новоселье порой приходится откладывать. Застройщики такие беспокойства своих клиентов понимают и предлагают отличное решение – квартиры в чистовой отделке.

В жилом комплексе «Зеленая роща», который строит один из лидеров строительной отрасли республики – Группа Компаний «Госстрой» – все квартиры сдаются в чистовой евроотделке высокого качества. Новоселы заедут уже в отремонтированную «под ключ» квартиру: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.

Жилой комплекс является частью комфорт-квартала «Московский» — одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Дома здесь строятся из красного керамического кирпича – одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. Здесь все создано для комфорта и удобства жителей: бесшумные скоростные лифты, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки и, конечно, благоустроенная придомовая территория.

Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно от 1 млн 590 тыс руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющееся жилье на новую комфортную квартиру в чистовой евроотделке.

По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте ГК "Госстрой".

#Новости#Константин Климов#Экономика
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