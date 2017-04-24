Как заехать в квартиру в новостройке сразу после получения ключей

Жилой комплекс является частью комфорт-квартала «Московский» — одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном уфимском районе. Дома здесь строятся из красного керамического кирпича – одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. Здесь все создано для комфорта и удобства жителей: бесшумные скоростные лифты, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки и, конечно, благоустроенная придомовая территория.