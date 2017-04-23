В Башкирии мужчина пойдет под суд из-за семи бутылок водки

По предварительной версии, мужчина выпивал со своими собутыльниками возле двухэтажного дома, в котором проживает потерпевшая. Затем он проник в квартиру на втором этаже, взял наиболее ценные для него вещи – видеомагнитофон, автомагнитоллу, и уже приготовился покинуть жилище, когда его спугнул шум на первом этаже. Мужчина, оставив ценности, убежал, однако вскоре вернулся. На этот раз его внимание привлекли семь бутылок водки, которые он и украл.