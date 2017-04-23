В Башкирии мужчина пойдет под суд из-за семи бутылок водки

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в отдел полиции №9 по г. Уфе обратилась 21-летняя девушка. Она попросила найти злоумышленника, который дважды проник в ее жилище на улице Пархоменко.
По предварительной версии, мужчина выпивал со своими собутыльниками возле двухэтажного дома, в котором проживает потерпевшая. Затем он проник в квартиру на втором этаже, взял наиболее ценные для него вещи – видеомагнитофон, автомагнитоллу, и уже приготовился покинуть жилище, когда его спугнул шум на первом этаже. Мужчина, оставив ценности, убежал, однако вскоре вернулся. На этот раз его внимание привлекли семь бутылок водки, которые он и украл.
- На тот момент, когда полицейские задержали его на улице, гражданин уже успел выпить две бутылки и находился практически в бессознательном состоянии, - говорится в сообщении. - По данному факту возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража».