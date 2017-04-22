В Уфе родители сообщают о массовом отравлении детей в детском саду

У Дианы Губеевой в этот детский сад ходят двое детей: мальчик - в старшую группу, а девочка – в младшую.
- Вчера вечером, когда родители стали забирать детей из садика, дети стали жаловаться на боли в животе. Когда мы пришли домой, моих детей стало рвать. Все это продолжалось до четырех утра. Мы с родителями переписываемся в чатах. Выяснилось, что у младшей в группе порядка 15 детей рвало, у старшего в группе было плохо шести или семи ребятам. Они в обед ели салат из моркови, уху и макароны с котлетой, а на ужин - пюре и печеночные оладьи. На второй завтрак пили или молоко, или сок. Ночью мы вызывали скорую, сейчас к нам пришли врачи, - рассказала Диана.
- Вчера у нас воспитатели на обучение уехали, а деток распределили на две группы. Когда я вчера забирала своего ребенка, одна девочка уже жаловалась на боль в животе. Воспитатель сказала, что эта девочка ничего не кушала, а пила только сок на второй завтрак, поэтому у нее болит живот. Но когда мы с моим ребенком пришли домой, у него тоже стал болеть живот, потом его начало рвать. Вызвали скорую. Врачи нам сказали, что это не ротовирусная инфекция, это пищевое отравление, - рассказывает мама другого ребенка Екатерина. – Госпитализировать ребенка пока не стали. Врач сделала укол и сказала, чтобы вновь их вызвали, если рвота и боль не пройдет. Но потом ребенку стало лучше.
Екатерина рассказывает, что дети стали жаловаться на еду в апреле, после того, как питание в их садике перевели на аутсорсинг.
- Детки все стали жаловаться на то, что еда не вкусная. Поэтому детки ее не ели в садике, домой возвращались голодные. Когда для наших малышей готовили в самом садике, все было нормально, еда была вкусная и свежая, - говорит Екатерина.
В детском саду комментировать эту ситуацию отказались.
- Сейчас заведующей в детском саду нет. Все вопросы в понедельник, - сказала женщина, представившаяся сторожем.
В мэрии Уфы сообщили, что сейчас в детском саду проводится проверка.
- Уже сняты суточные пробы, проведена совместная проверка с комиссией МАУ «Центр детского диетического питания». Все дети находятся в удовлетворительном состоянии. О том, что стало причиной недомогания детей, можно будет узнать только после получения результатов анализа. Не исключается вероятность ротавирусной инфекции, - следует из сообщения мэрии.