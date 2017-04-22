В Уфе родители сообщают о массовом отравлении детей в детском саду

- Вчера у нас воспитатели на обучение уехали, а деток распределили на две группы. Когда я вчера забирала своего ребенка, одна девочка уже жаловалась на боль в животе. Воспитатель сказала, что эта девочка ничего не кушала, а пила только сок на второй завтрак, поэтому у нее болит живот. Но когда мы с моим ребенком пришли домой, у него тоже стал болеть живот, потом его начало рвать. Вызвали скорую. Врачи нам сказали, что это не ротовирусная инфекция, это пищевое отравление, - рассказывает мама другого ребенка Екатерина. – Госпитализировать ребенка пока не стали. Врач сделала укол и сказала, чтобы вновь их вызвали, если рвота и боль не пройдет. Но потом ребенку стало лучше.