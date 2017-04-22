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Дмитрий Стоцкий: Ростов? Дадим бой и попытаемся оттуда взять очки

22 апреля 2017, 13:55
Полузащитник ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями о прошедшем матче с ЦСКА, который закончился со счётом 0:2 в пользу «армейцев».

- В принципе, неплохо играли, у нас были моменты, - поделился впечатлениями после матча с ЦСКА Дмитрий Стоцкий. - Не забили пенальти, потом ещё один был момент. ЦСКА – мастеровитая команда, в конце дали им шанс, они им воспользовались. Побежали вперед, хотели отыграться, но получили сами себе гол, привезли сами себе.

- Почему не возвращался с атаки в оборону, это была задача тренерского штаба?

- Такая позиция, тренер требует атаковать вперед, физически никогда не успеешь впереди и сзади. Я не считаю, что терял фланг, там не было проблем.

- Отошли ли после обидного поражения от «Локомотива» на Кубок России?

- Уже давным-давно забыли и готовимся игре к игре и хотим прибавлять и выигрывать, но пока что-то не получается.

- Как можешь охарактеризовать следующего соперника – «Ростов»?

- Команда хорошо обороняется, быстро выходит в контратаки, сильные нападающие, дадим бой и попытаемся оттуда взять очки.

- «Ростов» уже несколько матчей не пропускает, сможете ли взломать оборону соперника?

- Игра покажет.

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