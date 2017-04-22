Дмитрий Стоцкий: Ростов? Дадим бой и попытаемся оттуда взять очки

- В принципе, неплохо играли, у нас были моменты, - поделился впечатлениями после матча с ЦСКА Дмитрий Стоцкий. - Не забили пенальти, потом ещё один был момент. ЦСКА – мастеровитая команда, в конце дали им шанс, они им воспользовались. Побежали вперед, хотели отыграться, но получили сами себе гол, привезли сами себе.