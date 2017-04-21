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В Уфе перекроют движение автотранспорта по улице Авроры

21 апреля 2017, 17:21
Ограничение будет действовать с 21 по 23 апреля.

В Уфе с девяти часов вечера 21 апреля по 12 часов ночи 23 апреля будет перекрыто движение транспорта по улице Авроры. Как следует из сообщения пресс-службы мэрии, на автотранспорте нельзя будет проехать по участку протяжённостью 10 км от въезда на территорию больницы скорой медицинской помощи (ул. Батырская, 39/2) в сторону общежития (ул. Степана Кувыкина, 98 к. 1).

Эти меры приняты из-за того, что будет производиться ремонт на участке тепловой сети от котельной 23 в сторону ТК-6 на пересечение с улицей Авроры.

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