В Уфе перекроют движение автотранспорта по улице Авроры

В Уфе с девяти часов вечера 21 апреля по 12 часов ночи 23 апреля будет перекрыто движение транспорта по улице Авроры. Как следует из сообщения пресс-службы мэрии, на автотранспорте нельзя будет проехать по участку протяжённостью 10 км от въезда на территорию больницы скорой медицинской помощи (ул. Батырская, 39/2) в сторону общежития (ул. Степана Кувыкина, 98 к. 1).