В Уфе открылся фестиваль «Театральная весна»

В течение шести дней на разных площадках Уфы покажут 15 спектаклей по произведениям национальной драматургии. В фестивале участвуют все профессиональные театральные коллективы Башкирии, а также Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина (Москва). В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции ведущих театральных деятелей России.