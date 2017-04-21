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В Уфе открылся фестиваль «Театральная весна»

21 апреля 2017, 09:37
В течение шести дней покажут 15 спектаклей.

Вчера, 20 апреля, в Уфе в Башкирском театре драмы имени М. Гафури стартовал IX Республиканский фестиваль «Театральная весна», он проводится на средства гранта главы Башкирии. Вчера Рустэм Хамитов посетил первую постановку - Салаватский государственный башкирский драматический театр представил спектакль «Ерҙәштәр» («Земляки») по мотивам повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты».

В течение шести дней на разных площадках Уфы покажут 15 спектаклей по произведениям национальной драматургии. В фестивале участвуют все профессиональные театральные коллективы Башкирии, а также Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина (Москва). В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции ведущих театральных деятелей России.

Подробную программу можно посмотреть на афише фестиваля.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Культура
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