В Башкирии лжетеррорист отправится в колонию строго режима

В Башкирии Чишминский районный суд вынес приговор двум мужчинам по делу о ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре республики, суд приговорил 51-летнего Ильдуса Низамова к году колонии строгого режима, а 47-летнего Николая Андреева - к 320 часам обязательных работ.
В суде удалось доказать, что в ноябре прошлого года Низамов, проезжая на электричке станцию Шингак-Куль, позвонил с мобильного телефона в полицию и сообщил о готовящемся теракте.
Другой злоумышленник – Андреев сообщил своим знакомым, что в одном из детских садов планируется взрыв. Тот, в свою очередь, доложил об этом сотрудникам полиции.
- Для проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах были привлечены правоохранительные органы. Пассажиры поезда и воспитанники детского сада были незамедлительно эвакуированы. Следственно-оперативная группа, проверив объекты, не обнаружили бомбу и установили личность подозреваемых, - следует из сообщения прокуратуры.
Вину в совершении преступления они признали.
Вынося приговор, суд принял во внимание то, что Низамов ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.