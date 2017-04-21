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В Башкирии лжетеррорист отправится в колонию строго режима

21 апреля 2017, 17:43
Второго злоумышленника приговорили к 320 часам обязательных работ.

В Башкирии Чишминский районный суд вынес приговор двум мужчинам по делу о ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре республики, суд приговорил 51-летнего Ильдуса Низамова к году колонии строгого режима, а 47-летнего Николая Андреева - к 320 часам обязательных работ.

В суде удалось доказать, что в ноябре прошлого года Низамов, проезжая на электричке станцию Шингак-Куль, позвонил с мобильного телефона в полицию и сообщил о готовящемся теракте.

Другой злоумышленник – Андреев сообщил своим знакомым, что в одном из детских садов планируется взрыв. Тот, в свою очередь, доложил об этом сотрудникам полиции.

- Для проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах были привлечены правоохранительные органы. Пассажиры поезда и воспитанники детского сада были незамедлительно эвакуированы. Следственно-оперативная группа, проверив объекты, не обнаружили бомбу и установили личность подозреваемых, - следует из сообщения прокуратуры.

Вину в совершении преступления они признали.

Вынося приговор, суд принял во внимание то, что Низамов ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

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