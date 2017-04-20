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Рустэм Марданов: Сумму на профессиональный спорт в Башкирии уменьшим

20 апреля 2017, 11:48
По словам премьер-министра правительства республики, на поддержку профессиональных команд будут привлекаться средства спонсоров.

Бюджетные средства будут перераспределены в пользу массового спорта, а в плане поддержки профессиональных команд правительство рассчитывает на поддержку спонсоров. Об этом заявил сегодня премьер-министр Рустэм Марданов, выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии.

По словам Марданова, в прошлом году на поддержку спортивных команд из бюджета республики было направлено 300 миллионов рублей. В этом году такой поддержки профессионального спорта не будет.

- Эту сумму мы уменьшим, скорее всего, ее не будет, - отметил Марданов, отметив, что деньги будут направляться на развитие массового спорта. В то же время Марданов признал, что без финансовой поддержки, в том числе государственной, у спортивных команд не будет никаких достижений.

- Мы надеемся на поддержку предприятий и организаций республики, - отметил он.

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