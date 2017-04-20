Рустэм Марданов: Сумму на профессиональный спорт в Башкирии уменьшим

- Эту сумму мы уменьшим, скорее всего, ее не будет, - отметил Марданов, отметив, что деньги будут направляться на развитие массового спорта. В то же время Марданов признал, что без финансовой поддержки, в том числе государственной, у спортивных команд не будет никаких достижений.