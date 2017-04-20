Оглашение приговора по делу АО "Энергия" состоится в Ростове 24 апреля

Все та же Российская газета писала о деле против 3-х тверских компаний, нечестно заработавших 630 миллионов рублей на необоснованном завышении тарифов на транзит электроэнергии. При этом "Энерготрест", "Энергосоюз" и "Тверьоблэлектро" использовали для вывода средств за пределы РФ зарубежную компанию, с которой у них якобы был контракт.