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Оглашение приговора по делу АО "Энергия" состоится в Ростове 24 апреля

20 апреля 2017, 09:40
Оглашение приговора Александру Хуруджи и Сергею Конопскому вынесут в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону 24 апреля, сообщила RostovGazeta.

"Предпринимателям вменяются 3 статьи, по совокупности которых им грозит до 10 лет колонии", - сказано в сообщении.

За последний год, в течение которого велось судебного разбирательство, процесс широко освещался в прессе и в социальных сетях. Несмотря на такую огласку, главный аспект дела остался за пределами интереса читателей.

По информации RostovGazeta, преступники разработали схему, в результате которой стали владельцами электросетей в Красном Сулине, заработав на намеренном завышении объемов 470 миллионов рублей.

Российская газета провела анализ дела и сделала вывод, что и сама сделка по покупке электросетей, и оформление нового оборудования вызывают массу вопросов. Между тем, это не первое подобное дело в России.

Все та же Российская газета писала о деле против 3-х тверских компаний, нечестно заработавших 630 миллионов рублей на необоснованном завышении тарифов на транзит электроэнергии. При этом "Энерготрест", "Энергосоюз" и "Тверьоблэлектро" использовали для вывода средств за пределы РФ зарубежную компанию, с которой у них якобы был контракт.

Отмечается, что следственные мероприятия по данному делу идут до сих пор.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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