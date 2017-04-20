Мэр Уфы Ирек Ялалов вылетел в Москву

Вчера, по словам источника в федеральных органах власти, глава Башкирии должен был встретиться для консультаций в управлении внутренней политики администрации президента России с Александром Харичевым в связи с создавшейся ситуацией в Уфе с учетом предвыборного периода. Заместитель начальника управления внутренней политики Александр Харичев отвечает за региональные выборы. По данным еще одного источника, Рустэм Хамитов уже попросил в управлении внутренней политики согласовать увольнение Ялалова по такому же основанию, по которому подписано распоряжение об отставке Филиппова.