Гастрономический рай на широких экранах Уфы

События разворачиваются очень стремительно и даже местами непредсказуемо. Естественно будет любовь, драки и погони, слезы, месть, и шутки, шутки, шутки... В основном хохмит, конечно, Дмитрий Нагиев, для него в этой киноистории прописана своя отдельная линия, которая периодически пересекается с основной. Нагиев, конечно, душка, он в своем репертуаре, именно в плане юмора он и вытягивает эту вкусную комедию «Кухня. Последняя битва». Вновь Дмитрий попадает в нелепые ситуации, а все из-за своего длинного языка, с красноречивым стебом, который нравится далеко не всем. Но, повторюсь, именно благодаря Дмитрию Нагиеву эту картину можно смело назвать комедией, прочие герои просто не вытягивают – их шутки не так заметны и смешны.