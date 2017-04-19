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В Уфе река Белая поднялась еще на полметра

19 апреля 2017, 11:34
Также зафиксирован подъем рек Уфа и Дема.

В Уфе по состоянию на 19 апреля уровень воды в реке Белой (в районе Монумента Дружбы) составляет 396 см, об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. По сравнению с 18 апреля воды стало больше на 58 см. В реке Уфе (в районе Шакши) уровень воды составляет 342 см (+ 45 см), в реке Дема (Бочкарево) – 435 см (+7 см за сутки).

Отметим, что вчера, 18 апреля, вода в реке Белая (в районе Монумента Дружбы) поднялась на полтора метра, в реке Уфа (в районе Шакши) – 297 см (+64 см ), в реке Дема (Бочкарево) – 428 см (+25 см).

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