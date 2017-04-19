В России понедельник после Пасхи может стать выходным

Авторы обратили внимание на то, что ТК РФ разрешает регионам устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным. Так в Башкирии, Татарстане и Крыму дни мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также в других субъектах РФ, являются нерабочими.